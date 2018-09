Fußball-Bezirksliga, Hochrhein

FC Schönau – SV Buch 2:1 (0:1). – Tore: 0:1 (20./ET) N. Walleser; 1:1 (65.) und 2:1 (85.) M. Steinebrunner. – SR: Christian Eiletz (Rheinfelden). – Z.: 120.

Es fehlte nicht viel für den SV Buch, um am Freitagabend im Schwarzwald einen Punkt zu holen. Das Spiel war vorverlegt worden, weil FCS-Akteur Felix Markanic am Samstag geheiratet hat.

Die Chance auf das Remis, wurde von den Buchern allerdings schon vor der Pause verspielt. Jonas Albiez, von Marco Maier schön frei gespielt, stand allein vor Christian Held, zielte aber über den Kasten. Die Führung für die Gäste durch das Eigentor von Nico Walleser war bis zur Pause nicht unverdient: "Wir hätten den Sack zumachen können", haderte Trainer Michael Hägele.

Im zweiten Abschnitt nahmen die Schönauer das Heft dann in die Hand, wendeten durch die beiden Treffer von Matthias Steinebrunner das Blatt. "Wir wollten die Führung verwalten, haben aber auch nicht mehr richtig dagegen gehalten", monierte Hägele, der froh war, dass Torwart Marcel Rohland – er vertrat den urlaubenden Simon Eckert – in der Schlussphase zwei Mal gegen David Rodriguez prächtig parierte und so das Resultat in Grenzen hielt.

