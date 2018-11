Rote Karte: Torjäger Sandro Knab wird dem SV 08 Laufenburg in den letzten Spielen vor der Winterpause wohl fehlen. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Fußball-Bezirksliga, Hochrhein

SV 08 Laufenburg – SV Buch 1:2 (0:2). – Tore: 0:1 (35.) Holzapfel; 0:2 (38.) Pecoraro; 1:2 (70.) Halili. – SR: Timo Bugglin (Weil). – Z.: 270. – Bes.: Rot für Knab (SV 08/90.+4) wg. Unsportlichkeit.

Trainer Michael Wasmer war bedient: "Natürlich ärgert mich diese Niederlage. Aber das kann passieren. Wir sind eben nicht die Heros vom Mars", schimpfte er am Ende einer eindrucksvollen Serie, die seit dem 7. April nach dem 1:3 gegen die SpVgg. Brennet-Öflingen, immerhin zehn Heimsiege in Folge gebracht hatte. Und Wasmer ergänzte fast trotzig: "Die Saison ist noch lang und wir stehen immer noch vorn. Und da wollen wir auch am Ende der Saison stehen."

Letztlich gab der Trainer des SV 08 Laufenburg nach dem nicht unverdienten 2:1-Sieg des SV Buch zu, dass ihn mehr als die Niederlage noch die "Rote Karte" in der Nachspielzeit gegen Torjäger Sandro Knab wurmte. "Er musste sich einiges anhören über die gesamte Spielzeit", deutete Co-Trainer Marc Schikowski an, dass dem 25-Jährigen vermutlich der Kragen geplatzt ist: "Es war nichts Schlimmes. Aber er hat wohl etwas Unfeines zu einem Gegenspieler gesagt."

Für die Null-Achter hatte das Spiel durchaus ordentlich begonnen. Allerdings fiel die Spannung nach rund 20 Minuten ab: "Da haben wir unerklärlicherweise den Fuß vom Gas genommen", wunderte sich Michael Wasmer und Marc Schikowski ergänzte: "Wir sind richtig schläfrig geworden, gingen nicht mehr konsequent in die Zweikämpfe."

Der SV Buch nutzte diese Phase eiskalt zu einem Doppelschlag. "Wir haben das ganz geschickt gemacht"; schmunzelte Michael Hägele: "Weil sie das nicht mögen, haben wir sie mit langen Bällen geärgert." Marco Holzapfel, eigentlich in der Abwehrkette gut beschäftigt, löste sich und lief nach vorn: "Pascal Pecoraro hat ihm den Ball dann opimal in den Lauf gespielt", beschreibt Hägele den ersten Saisontreffer Holzapfels.

Überhaupt sei Pecoraro einmal mehr Dreh- und Angelpunkt seiner Elf gewesen: "Der war unsere Waffe", so Hägele zum zweiten Treffer, wenige Minuten später. Pecoraro schaltete im Strafraum blitzschnell, schob den Ball zum 2:0 ins Netz: "Wenn das Tor nicht fällt muss es Strafstoß und Rot geben", hatte Hägele ein Handspiel von Felix Schmidle auf der Torlinie gesehen.

Mit der Führung im Rücken ging der SV Buch in eine zweite Spielhälfte, die es durchaus in sich hatte, der Tabellenführer war vom Außenseiter schwer gereizt worden. "Uns war klar, dass da einiges kommen würde", so Hägele. Doch seine Elf hielt dem Druck stand: "Wir hatten mehrere Hundertprozentige", trauerte Schikowski der Chancenverwertung nach: "Drüber, daneben, gehalten – alles war dabei."

Einzig Bujar Halili, der erstmals seit seiner Sperre aus der Partie beim FC Wittlingen wieder spielen durfte, überwand Simon Eckert mit einem Schuss aus spitzem Winkel. "Unsere Abwehr war gerüstet, denn jetzt versuchten sie es mit hohen Bällen", lobte Hägele vor allem Jan Körner, der als Vertreter des gesperrten Denys Martini die Defensive mit Moritz Hackenberger gut organisierte, und sich vor allem mit der Bewachung von Sandro Knab ein Fleißkärtchen verdiente, sowie Marco Holzapfel, der als "Schatten" von Halili glänzte.

