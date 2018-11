Fußball-Bezirksliga, Hochrhein

TuSEfringen-Kirchen – SV Buch 2:0 (1:0). – Tore: :0 (30.) und 2:0 (76.) beide Hilpuesch. – SR: Bernard Zimmermann (Oberhergheim/F). – Z.: 150.

(gru) Dass drei Stammspieler ersetzt werden mussten, wollte Trainer Michael Hägele als Entschuldigung für den blutleeren Auftritt des zuletzt fünf Mal in Folge unbesiegten SV Buch nicht gelten lassen: "Wir waren einfach nicht richtig auf dem Platz. Wenn du hier nur eineinhalb Chancen herausspielst, darfst du dich nicht wundern. Es wäre durchaus eine noch höhere Niederlage möglich gewesen", nahm er das 0:2 im Rebland mit Fassung: "Wir haben in diesen fünf Spielen auch über unserem Zenit gespielt."

Dieses wurde in Efringen-Kirchen nie erreicht. Im ersten Abschnitt hatte TuS-Torwart Jörg Bürgin so gut wie keinen Ballkontakt. Der SV Buch fand ohne Manuel Berger, der die Party zu seinem 30. Geburtstag vorbereitete und ohne den verletzten Dawid Armanowski (Verdacht auf Kreuzbandriss), in der Offensive nicht statt.

In Bedrängnis: Stefan Hilpuesch (schwarzes Trikot) erzielte beim 2:0-Sieg des TuS Efringen-Kirchen beide Treffer für die Gastgeber. Hier allerdings scheitert er an Torwart Simon Eckert und den Abwehrspielern Jan Körner (links) und Mario Hoppe. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Dafür hatte die Bucher Abwehr ohne Denys Martini, der draußen den Rest seiner Rot-Sperre vom 4:4 in Herten absaß, umso mehr zu tun. Die Gäste durften sich bei Torwart Simon Eckert und den fahrlässig im Strafraum agierenden Hausherren bedanken, dass zur Pause nur 1:0 stand. Stefan Hilpuesch hatte nach einer Rügert-Flanke per Kopf getroffen. Kurz vor der Pause scheiterte Michael Flad am Pfosten, zuvor hatte Moritz Hackenberger einen Kopfball von Jochen Bürgin vor der Linie geklärt.

Das Bild änderte sich auch nach der Pause nicht. Der TuS Efringen-Kirchen kannte weiterhin nur eine Richtung, aber dort stand Simon Eckert seinen Mann. Zwar kassierte er noch einen zweiten Hilpuesch-Treffer, doch mehr ließ er nicht zu. Jochen Bürgin (55.) traf zudem bei einem Freistoß nur an die Latte.

