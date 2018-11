Fußball-Kreisliga A-Ost: – 2:5 – das klingt erst einmal hart. Doch der SV Berau war nah dran am Ausgleich und lief am Ende noch in zwei Konter der SG Mettingen/Krenkingen. Beraus Trainer Michael Jehle presste die Lippen aufeinander und haderte: "Wir belohnen uns einfach nicht für unsere Leistung. Der Einsatz hat gestimmt. Von dieser Seite kann ich meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen."

Eine halbe Stunde lang sah es übel aus für die Berauer. Die Gäste dominierten klar. Simon Gantert (9.), gelernter Torhüter, brachte die SG Mettingen/Krenkingen in Führung. Zuvor hatten er und Fredrik Happle schon gute Gelegenheiten verpasst. Daniel Albicker (15.) schlenzte den Ball ins Netz – 0:2. Die Gäste stürmten munter weiter, spielten so wie man es eigentlich vom heimstarken SV Berau erwartet hätte: agressiv und zielstrebig. Jehle: "Die erste Hälfte ist nicht so gut gelaufen."

Michael Jehle, Trainer des SV Berau, ist nach dem 2:5 enttäuscht. | Bild: Michael Neubert

Dann das 1:2. Thomas Pangritz (37.) hob den Ball von der linken Seite, gut 40 Meter vor dem Tor, in den Strafraum. Gästetorhüter Yannik Boll patzte. Das Tor bewirkte Wunder. Jetzt waren die Berauer da. Pangritz schlenzte die Kugel kurz vor der Pause knapp drüber.

Wie verwandelt kamen die Hausherren aus der Kabine. Jetzt stürmte nur noch der SVB, die SG Mettingen/Krenkingen war völlig konfus und offenbarte plötzlich einige Lücken. Selbst nach dem 1:3 gaben die Berauer nicht auf. Nach einem unnötigen Foul von Marco Paulke an Florian Maier hatte Moritz Erne (54.) einen Strafstoß verwandelt. Gegenüber traf Jörg Isele (74.) nach einem Brogle-Foul an Jonathan Böhler vom Punkt. Alles war wieder offen. Pangritz (81.) scheiterte an Torhüter Boll. Die Gäste kamen selten zu Entlastungsangriffen. Doch diese saßen. Julian Bächle (88.) und Moritz Erne, in der Nachspielzeit, machten alles klar.

"Meiner Meinung nach waren wir in der zweiten Hälfte die klar bessere Mannschaft", resümierte eine enttäuschter Jehle, "wenn das 2:4 nicht kommt, wird die SG noch nervöser." Zum ersten Mal nach langer Zeit verlor der SV Berau wieder einmal ein Spiel am "Hammel-Tanz-Wochenende".

SG-Trainer Georg Isele musste eine Weile um den Sieg bangen. "Wir sind nach der Pause nicht mehr ins Spiel gekommen", gab er offen zu. Er mutmaßte, dass man gemerkt habe, dass einige seiner Spieler nicht hundertprozentig fit in die Partie gegangen seien. Sein Fazit: "Der Sieg war verdient, über die Höhe kann man diskutieren."

Regionalsport Bilder vom 2:5 des SV Berau gegen die SG Mettingen/Krenkingen Das könnte Sie auch interessieren

Interview mit Thomas Pangritz (SV Berau):

Interview mit Daniel Albicker (SG Mettingen/Krenkingen):

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein