Fußball: – Noch nicht aufgegeben hat sich der SV 08 Laufenburg im Kampf um den Aufstieg in die Landesliga. Nach einer miserablen ersten Hälfte im Hinspiel gegen die Spvgg. Untermünstertal traf der Bezirksliga-Vizemeister des Bezirks Hochrhein nach der Pause noch zwei Mal. Mit 2:3 hielt sich die Niederlage gegen den "Vize" aus dem Bezirk Freiburg in Grenzen. "Das war eine positive Reaktion nach der Pause. Wir haben den Kopf noch aus der Schlinge gezogen", sagt Trainer Michael Wasmer vor dem Rückspiel im Kampf um den Landesliga-Aufstieg am Samstag um 16 Uhr bei der Spvgg. Untermünstertal.

Von der ersten Sekunde an will der SV 08 Laufenburg dieses Mal präsent sein. "Ohne Angst und ohne Respekt" wolle man auftreten, so der Trainer der Null-Achter. 23 Tore in fünf Spielen erzielte der SV 08 zuletzt. Für ein oder zwei Tore reicht es meist. "Hinten müssen wir aber stabil stehen", gibt Wasmer vor. Der Laufenburger Trainer kann – wie im Hinspiel – auf einen kompletten Kader zählen. Mit zwei Bussen fahren die Laufenburger nach Untermünstertal. Die mitreisenden Fans sollen es nicht bereuen. Wasmer: "Wir freuen uns riesig auf dieses Endspiel."

Der FC Geißlingen fiebert mit dem SV 08 Laufenburg. Würde er das Ruder rumreißen, wären die Geißlinger als Drittletzter der Bezirksliga gerettet.

