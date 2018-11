Fußball: – Es war kurioserweise der neue Schatzmeister, der seinen Vorgänger im Amt verabschiedete. Harald Wuchner, nach sieben Jahren an der Spitze des SV 08 Laufenburg bei der Hauptversammlung von Johann Scheible abgelöst, übernimmt künftig die Finanzen des Vereins. Bei seinem Vorgänger, Siegfried Schwab aus Niederhof, waren insgesamt 21 Jahre lang de finanziellen Fäden des Vereins zusammen gelaufen.

Weil Siegfried Schwab bei der Versammlung aus privaten Gründen fehlte, wurde er in der Halbzeitpause des Bezirksliga-Spiels gegen den TuS Efringen-Kirchen (2:1) gebührend verabschiedet. Harald Wuchner überreichte ihm einen symbolischen Rücksack, ausgestattet mit Vitaminen und einem "Sackgeld" für eine zünftige Einkehr auf einer der Wandertouren mit Lebenspartnerin Christa.

Seit über sechs Jahrzehnten gehört Siegfried Schwab dem SV 08 Laufenburg an, ist beim Bezirksliga-Spitzenreiter mittlerweile zur Institution geworden. Schon als Jugendlicher schnürte er die Fußballschuhe für den Verein, zählte in den 60er und 70er Jahren zu jener erfolgreichen Mannschaft, die es bis in die 1. Amateurliga geschafft hatte – seinerzeit die dritthöchste deutsche Spielklasse. Schon als Jungspund saß er für ein Jahr im Vorstand, seinerzeit als Schriftführer.

Ab 1994 führte Schwab dann – mit kurzer Unterbrechung – die Kassengeschäfte des Vereins. Diesen Posten gab er nun an Wuchner weiter, unterstützt ihn aber in einer Übergangsphase noch in der Buchhaltung. Harald Wuchner dankte für das jahrzehntelange Engagement und überreichte neben dem Rucksack auch Blumen für Christa Wunderle.

