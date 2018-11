Sportchef Matthias Tröndle (SV Herten) im Video-Gespräch mit dem SÜDKURIER: "Das 4:4 gegen den SV Buch war turbulent, aber vom Spielverlauf her positiv zu verbuchen. Wir kamen nach einem deutlichen Rückstand zurück ins Spiel – auch wenn die Roten Karten für Philip Bitzer und Marco Romano bitter sind." | Bild: Scheibengruber, Matthias

Fußball-Bezirksliga: – Die acht Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte treffen am 14. Spieltag auf Clubs der unteren Hälfte. Würden alle Partien von den "Besseren" gewonnen, entstünde vor dem letzten Spieltag der Vorrunde zwischen den Plätzen acht und neun eine kleine Lücke.

Abgesetzt vom Verfolgerfeld hat sich ein vom Spitzenreiter SV 08 Laufenburg angeführtes Quartett mit sieben Punkten Vorsprung auf den SV Jestetten. Die Null-Achter haben nach 13 Spielen bereits 50 Tore auf dem Konto. So viele Treffer reichten dem SV Dogern übrigens 1994 bereits zum Meistertitel.

Der SV 08 Laufenburg scheint auf gutem Weg zu sein, als fünfter Club seit Einführung der Bezirksliga vor 40 Jahren die 100-Tore-Marke zu knacken. Bisher schafften das erst der TuS Efringen-Kirchen (109:59 Tore) als Meister im Jahr 2015; der FV Lörrach im Jahr 2007, allerdings als Tabellendritter, mit 100:40 Toren sowie der SV Weil als Meister des Jahres 2000 mit 102:29 Toren. Den Torrekord hält seit 33 Jahren aber der FC Wehr, der 1985 unter Trainer Gerhard Nägelin mit mit stattlichen 118:40 Toren Meister wurde – unter anderem mit den späteren Profis Uwe Wassmer und Peter Bernauer in seinen Reihen.

Mit seinem Torjäger Sandro Knab, der bisher 23 Treffer erzielt hat, hat der SV 08 Laufenburg durchaus gute Chancen, an diesem Uralt-Rekord zu kratzen. Ob auf dem Weg dahin ausgerechnet die Abwehr des SV Buch, die zuletzt in Herten vier Tore kassierte und Abwehrchef Denys Martini mit "Rot" verlor, Paroli bieten kann, sei dahin gestellt – trotz der Erfolgsserie von vier Spielen ohne Niederlage. Erschwerend kommt hinzu, dass die Gastgeber wieder auf Bujar Halili, den kongenialen Partner Sandro Knabs, nach Ablauf dessen Sperre zurückgreifen können.

Scheinbar leicht dürfte auch die Aufgabe des FC Erzingen, der alle sieben Heimspiele bei 22:6 Toren gewonnen hat, gegen die SpVgg. Brennet-Öflingen sein. Die Gäste hatten zwar zwei Wochen lang Zeit, sich vom desolaten Auftritt beim 0:4 in Laufenburg zu erholen. Ungemach droht ihnen dennoch: In der vergangenen Saison erzielte das Team aus dem Klettgau stattliche zehn Tore in zwei Spielen gegen die Elf von Urs Keser.

Vier Mal in Folge hat Schlusslicht VfB Waldshut zuletzt verloren, holte auswärts erst einen Sieg beim 2:0 in Wehr. Nun fährt Trainer Nils Mühlenweg mit seiner Mannschaft zum SV Jestetten, der wiederum im heimischen Seestadion eine Macht ist und nur gegen den TuS Efringen-Kirchen den Kürzeren gezogen hat. Die anvisierten 19 Punkte zum Vorrundenende können die Waldshuter ohnehin nicht mehr erreichen. Um ihre Chancen auf den Ligaverbleib weiter aufrecht zu erhalten, müssen – egal wie der Gegner heißt – endlich wieder Punkte eingefahren werden.

Seine bisher nicht den Vorstellungen verlaufene Saison kann der FC Wallbach gegen den SV Herten etwas aufhübschen. Beide Teams verbindet die Erinnerung an die vorletzte Saison, als sie sich bis zum letzten Spieltag ein Fernduell im Abstiegskampf lieferten. Im finalen Match besiegten die Wallbacher dann den FC Wehr, während der SV Herten in Jestetten baden ging – und absteigen musste.

Rein statistisch ist der FC RW Weilheim gegen den FV Lörrach-Brombach II eher Außenseiter, denn die Gäste holten in der Fremde schon 13 Punkte. Genauso groß ist die Weilheimer Ausbeute aus allen Spielen. Was der Elf von Trainer Dietmar Knab aber Mut macht, ist die relativ ausgeprägte Heimstärke und die Tatsache, dass das zweite Reserve-Team der Liga, der SV Weil II, zu Hause mit 6:2 besiegt wurde.

Sportchef Matthias Tröndle vom SV Herten blickt auf den 14. Spieltag:

14. Spieltag der Fußball-Bezirksliga mit Schiedsrichter-Ansetzungen und SK-Tipps Samstag, 14.30 Uhr: FC Wallbach – SV Herten (Vorjahr: -/-). – SR: Timo Stürzl (Waldshut-Tiengen). – SK-Tipp: 1:2. SV Jestetten – VfB Waldshut (-/-). – SR: Christian Kühn (Bad Säckingen). – SK-Tipp: 3:1. FC Zell – FC Wehr (1:0/4:1). – SR: Ralf Brombacher (Kandern). – SK-Tipp: 3:2. Samstag, 15.30 Uhr: FC Erzingen – SpVgg. Brennet-Öflingen (5:2/5:1). – SR: Wolfgang Jäger (Orsingen-Nenzingen). – SK-Tipp: 4:0. SV 08 Laufenburg – SV Buch (2:0/2:1). – SR: Timo Bugglin (Weil). – SK-Tipp: 4:2. Samstag, 16 Uhr: FC RW Weilheim – FV Lörrach-Brombach II (-/-). – SR: Nicolas Preinl (Kandern). – SK-Tipp: 2:1. FC Schönau – FC Wittlingen (2:0/2:8). – SR: Riccardo Lombardo (Bad Säckingen). – SK-Tipp: 1:2. Sonntag, 15 Uhr: TuS Efringen-Kirchen – SV Weil II (1:2/0:0). – SR: Jörn Schuman (Sexau). – SK-Tipp: 4:1.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein