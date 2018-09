von Mathias Scheibengruber

Fußball Bezirksliga, Hochrhein

SV 08 Laufenburg – SV Jestetten 6:2 (1:0). – Tore: 1:0 (37./ET) Moog; 2:0 (47.), 3:0 (55.), 4:0 (57.) und 5:0 (65.) alle Knab; 5:1 (73.) Lohr; 6:1 (86./FE) Halili; 6:2 (90./FE) M. Rangnau. – SR: Gaspare Lombardo (Rheinfelden). – Z.: 160.

Was sich vor der Pause phasenweise angedeutet hatte, wurde nach dem Wechsel für die Gäste zur bitteren Realität. Die Laufenburger hatten über weite Strecken das Heft in der Hand, doch es fehlte der letzte Biss im Abschluss. So besorgten die Jestetter die Laufenburger Führung selbst, als Pascale Moog einen Schuss von Sandro Knab (37.) aus spitzem Winkel mit der Hacke ins eigene Tor abfälschte.

Nach dem Wechsel drehte der Stürmer dann aber auf, traf zwischen der 47. und 65. Minute vier Mal: „Nahezu jeder Fehler wurde bestraft. Wir waren heute nicht gut genug, um die Laufenburger in Gefahr zu bringen“, sah SVJ-Trainer Michele Masi einen verdienten Sieg der Gastgeber: „Wenn es dumm läuft, verlieren wir noch höher.“

Spätestens der zweite Abschnitt war ganz nach dem Sinn von Michael Wasmer. „Wir kommen aus der Kabine, machen das 2:0 und danach folgen 20 Minuten, in denen du dich als Trainer auch mal zufrieden zurücklehnen kannst“, lobte er seine Mannschaft: „Da haben wir gespielt, wie aus einem Guss.“

Doch Wasmer wäre nicht Wasmer, wenn er am Ende nicht doch noch ein Haar in der Suppe gefunden hätte: „Wir wir in der Schlussminute den Jestettern noch einen Elfer schenken, das wurmt mich schon etwas.“

