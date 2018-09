von Pressemitteilung

Fußball-Bezirksliga: – Nach fünf erfolgreich absolvierten Saisonspielen präsentiert Bezirksliga-Spitzenreiter SV 08 Laufenburg einen viel versprechenden Neuzugang. Wie der Verein in einer Pressemitteilung berichtet, seit Coach Michael Wasmer nach ersten Probetrainings von Fabian Frieling jedenfalls sehr beeindruckt von den fußballerischen Fähigkeiten des 27-jährigen Hessen. Frieling hat sechs Jahre beim TuS Dietkirchen in der Verbandsliga gespielt. Zuletzt pausierte er allerdings für drei Spielzeiten.

"Fabian Frieling könnte in unserer Mannschaft noch zu einer echten weiteren Verstärkung im Mittelfeld heranreifen", so der Trainer Michael Wasmer: "Dass Frieling hervorragend mit dem Ball umgehen kann, hat er schon gezeigt. Nun gilt es noch etwas an seiner Fitness zu arbeiten. Aber das wird nicht all zu lange dauern."

Aus beruflichen Gründen habe er seinen Wohnsitz vor einigen Monaten in den Raum Laufenburg verlegt, so Frieling. Er schaute sich seither nach einem adäquaten Fußballverein um. Beim SV 08 Laufenburg, den er beim 4:3-Sieg in Weilheim beobachtet hatte, sei er fündig geworden, erklärt Fabian Frieling, dessen Spielerlaubnis nun beantragt sei, teilt der Verein mit.

