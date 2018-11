Fußball Bezirksliga, Hochrhein

SV 08 Laufenburg – TuS Efringen-Kirchen 2:1 (1:0). – Tore: 1:0 (4.) Esser; 2:0 (65.) Halili; 2:1 (82.) Hilpuesch. – SR: Gaspare Lombardo (Rheinfelden). – Z.: 130.

(gru) Die 130 Zuschauer brauchten ihr Kommen nicht zu bereuen. Sie sahen einen keineswegs unverdienten 2:1-Sieg des Spitzenreiters in einer offenen Partie: "Wir haben gesehen, dass wir das Zeug haben, auf diesem Niveau mitzuhalten", grämte sich Gästetrainer Dennis Weiß zum Ende der Serie von vier Siegen nicht unbedingt: "Die Laufenburger haben einfach Qualität, auch auf der Bank, und einen guten Plan. Wenn sie sich nicht selbst aus dem Rhythmus bringen, werden sie bis zum Schluss da oben vornweg marschieren."

Furios gingen die Null-Achter in die Partie, hatten nach drei Minuten bereits den Torschrei auf den Lippen, doch Bujar Halili zielte sogar über den Fangzaun: "Normalweise macht er den im Schlaf rein", deutete SV 08-Trainer Michael Wasmer das Manko in dieser Partie an: "Wir müssen unsere Chancen besser nutzen, um nicht in die Bredouille zu kommen."

Zwar traf Emanuel Esser nach einem Missverständnis zwischen Andreas Matz und Torwart Jörg Bürgin in der vierten Minute zum 1:0 für die Gastgeber, doch in der Folge spielten die Null-Achter zwar gefälligen Fußball, ohne aber das wichtige 2:0 nachzulegen. "Wir haben das eigentlich hervorragend gemacht und trotzdem Glück, dass wir zur Pause nicht hinten liegen", gab Wasmer zu.

Extra-Lob: Torhüter Fatih Er hielt dem SV 08 Laufenburg in der Schlussphase mit seinen Paraden den 2:1-Sieg gegen den TuS Efringen-Kirchen fest. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Gleich zwei Mal leisteten sich die Null-Achter haarsträubende Böcke in der Abwehr und legten jedes Mal für Jonathan Arnold eine dicke Torchance auf. Beim ersten "Geschenk" in der 29. Minute traf der Gästestürmer den Pfosten, beim zweiten Patzer (45.) zielte er einen Tick zu hoch. Im direkten Gegenzug legte Fabian Frieling für Halili auf, doch Jörg Bürgin (45.+1) lenkte den Ball noch ans Aluminium.

Mit Schwung kamen die Gäste aus der Kabine: "Da waren wir nah am Ausgleich dran", befand Dennis Weiß und musste mit ansehen, wie Halili erneut von Frieling ins Szene gesetzt wurde und dieses Mal mit seinem 14. Saisontreffer zum 2:0 vollendete.

"Das war richtig Arbeit heute", gab Michael Wasmer offen zu: "Die Gäste sind ja mit breiter Brust aufgelaufen und wären mit einem Sieg richtig gut im Rennen gewesen." Allerdings habe seine junge Elf das Glück des Tüchtigen gehabt, vor allem in der Schlussphase, als der TuS Efringen-Kirchen nochmals aufdrehte.

Der eingewechselte David Boamah bediente Stefan Hilpuesch, der auf 1:2 verkürzte. In der Folge wäre der Ausgleich durchaus noch drin gewesen: "Da hat uns Fatih Er mit seinen Paraden den Sieg gerettet", hatte Wasmer für seinen Schlussmann lobende Worte: "Der Sieg war unheimlich wichtig für uns vor dem abschließenden Spitzenspiel in Erzingen."

