Leichtathletik: – "Was macht eigentlich Brigitte Matt? Läuft sie nicht mehr?" Diese Fragen stellen sich nicht nur Läuferinnen und Läufer, sondern auch aufmerksame Zeitungsleser. Vor zehn Jahren war es, als die Lauchringerin, die für die LG Hohenfels startete, ihren Konkurrentinnen auf der Straße und im Gelände die Hacken zeigte. "Das war das beste Jahr in meiner sportlichen Laufbahn", erinnert sie sich.

Dass sie heute nicht mehr in den Schlagzeilen steht, hat gesundheitliche Gründe. Bei einem Sturz im Februar verletzte sie sich. An den Folgen leidet sie noch immer. Ihrer Liebe zum Laufen hat es nicht geschadet. Die Zwangspause muss sie sich ganz einfach geben. Irgendwann will sie wieder anfangen, aber nicht bei Wettkämpfen. Sie will laufen – für sich, für ihre Gesundheit. Nicht mehr, um Pokale und Titel zu sammeln. Die hat sie genug. Laufen, weil's Spaß macht – das ist ihr Motto.

Vor zehn Jahren machte Brigitte Matt, die in diesem Jahr ihren 60. Geburtstag feierte, mit Erfolgen auf sich aufmerksam. Beim Freiburg-Marathon feierte sie in 3:12:34 Stunden den Sieg in der Klasse W50. In der deutschen Bestenliste war sie mit dieser Zeit Dritte. Bei der Deutschen Berglaufmeisterschaft über 11,5 Kilometer und 900 Höhenmeter am Hochblauen war Brigitte Matt in ihrer Klasse nicht zu bezwingen. Gesamtsiegerin wurde sie sogar beim Albtäler Halbmarathon. Den Jungfrau-Marathon in der Schweiz, der beachtliche 1800 Höhenmeter aufweist, bewältigte sie in 4:33 Stunden und wurde Dritte in der W50. Zweite in der Gesamtwertung des Schwarzwald-Marathons in Bräunlingen wurde sie ebenfalls vor zehn Jahren. Nach 3:18 Stunden lief die Lauchringerin damals ins Ziel ein.

Obwohl Brigitte Matt vor zehn Jahren ihre beste Saison ablieferte, war sie schon in früheren Zeiten erfolgreich. Auf die Bahn zog es sie nie. Das Rundenlaufen im Stadion war nie ihr Ding. Auf der Straße oder noch besser im Gelände – das ist ihr Ding. Vor allem, wenn's bergauf ging, war Brigitte Matt, die schon damals weniger als 50 Kilogramm auf die Waage brachte, nicht zu bremsen. Den Deutschen Berglauf-Pokal der Aktiven – das ist eine Serie von sechs Wertungsläufen in Deutschland – gewann die Lauchringerin in den Jahren 1988 und 1990. Im Jahr 1988 war es auch, als Brigitte Matt in die deutsche Berglauf-Nationalmannschaft berufen wurde. Mit dem Nationalteam nahm sie beim Schauinsland-Berglauf in Freiburg teil. Bei dem Dreiländer-Kampf setzte sich das deutsche Team souverän gegen die Konkurrentinnen aus der Schweiz und Italien durch. Zwei Jahre später wurde sie beim Schwarzwald-Marathon sogar Gesamtsiegerin in 3:05 Stunden.

Bei 20 Marathons war Brigitte Matt "Finisherin". "Die Zeiten waren zwischen 3:02 und 3:39 Stunden", erinnert sie sich. Besonders stolz ist sie, dass sie noch Inhaberin des Vereinsrekords der LG Hohenfels über die Halbmarathon-Distanz ist. 1993 setzte sie die Bestmarke beim Meeting in Rheinfelden auf 1:25,07 Stunden. Der Rekord hat seit 25 Jahren Bestand. "Evi Polito hat ihn fast geknackt. Sie ist bis auf wenige Sekunden mal bedrohlich nahe gekommen", schmunzelt Brigitte Matt.

An Rekorde denkt sie momentan nicht. Sie will wieder gesund werden. Dann geht's wieder schnellen Schrittes ins Gelände. Ohne Wettkampfdruck – einfach nur zum Spaß. Es müssen ja auch nicht 1800 Höhenmeter sein. Joggen an der Wutach hält auch fit.

Vor zehn Jahren... Unsere neue SÜDKURIER-Serie blickt einmal pro Monat zurück auf das regionale Sportgeschehen des Jahres 2008. In den nächsten Monaten erinnern wir uns gemeinsam mit Ihnen an spannende, kuriose und vielleicht längst vergessene Sportmomente in der Region Hochrhein. Viel Spaß damit!

"Am Anfang habe ich das Laufen sogar nur heimlich trainiert" Ihre aktive sportliche Laufbahn hat Brigitte Matt (60) zwar beendet, aber ihre Laufschuhe hat sie noch nicht in den Keller gestellt. Eine Verletzung zwingt die Lauchringerin derzeit noch zu einer Pause. Bis vor einigen Jahren zählte sie bei Bergläufen, Marathons und Halbmarathons zur nationalen Spitze in ihrer Altersklasse. Brigitte Matt wohnt mit ihrem Mann Herbert in Lauchringen. Ihre Tochter Kerstin hat sich in der Laufszene auch schon einen Namen gemacht. Brigitte Matt, wie geht es Ihnen gesundheitlich? Eine Verletzung macht mir noch zu schaffen. Es stehen noch einige Untersuchungen an. Zur Zeit ist mir einfach wichtig, wieder ganz gesund zu werden. Wann haben Sie sich denn verletzt? Bis Februar diesen Jahres bin ich noch täglich gelaufen. Dann bin ich beim Laufen unglücklich gestürzt. Die Folgen spüre ich bis heute. Deswegen bin ich derzeit auch ganz außer Gefecht. Aber sie wollen mal wieder bei Läufen in unserer Region angreifen? Ich will wieder laufen. Das ist mein ganz großes Ziel. Das wird aber nicht bei Wettkämpfen sein. Ich will mich wieder schmerzfrei bewegen können, aber ich werde nur noch für meine Fitness und Gesundheit laufen. Schon vor Ihrem Sturz haben Sie sich bei Wettkämpfen rar gemacht. Stimmt's? Ja. Seit etwa fünf Jahren habe ich keinen Wettkampf mehr bestritten. Wann war Ihr letzter offizieller Lauf? Zum letzten Mal war ich beim Berglauf am Belchen unterwegs. Und danach nie wieder? Natürlich bin ich gelaufen, aber nur für mich – just for fun. Ich habe mich fit gehalten zu Hause. Wir haben schöne Strecken an der Wutach und in der näheren Umgebung. Ich habe fast immer täglich meine Laufschuhe geschnürt. Wie hat das alles angefangen bei Ihnen? Hat Sie das Laufen schon in Ihrer Kindheit fasziniert? Überhaupt nicht. Als Jugendliche habe ich Handball gespielt beim HC Lauchringen. Zum Laufen bin ich erst 1982 gekommen. Aus welchen Gründen? Ich hatte Knieprobleme. Da wurde es schwierig mit Handballspielen. Aber vom Laufen wollte ich nichts wissen. Wer hat Sie denn überzeugt? Ich habe mich überreden lassen, mal mit den Handballern zu laufen. Mein Mann fand es auch gut. Er war später bei vielen Läufen als mein Betreuer mit dabei. Aber begeistert waren Sie nicht gleich von Ihrer neuen Sportart? Nein, gar nicht. Ich habe zu Beginn sogar nur heimlich trainiert. Aber es lief gleich ganz gut. Schon bald bestritt ich meinen ersten offiziellen Lauf. Das war der Waieländer Volkslauf. Das werde ich nie vergessen. Ihre Tochter ist auch eine erfolgreiche Läuferin. Hat sie das Talent von Ihnen geerbt? Kerstin hat wie ich spät mit dem Laufen angefangen. Und zum Training fehlt ihr oft die Zeit. Fragen: Gerd Welte

