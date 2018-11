von Khalid Sajid

Kreisliga A-Ost

SV Nöggenschwiel – SG Niederhof/Binzgen 1:2 (0:0). – Tore: 0:1 (47.) Langendorf; 0:2 (75.) Ivanidis; 1:2 (90.+3) Bächle. – SR: Necmettin Özdemir (Waldshut). – Z.: 100. – Beide Trainer sind nach dem Ausgang der Partie einer Meinung, dass der Sieg des Gastes glücklich ausfiel. Während der SV Nöggenschwiel zahlreiche Chancen liegenließ, konzentrierte sich der Gast aufs Verteidigen, um im richtigen Moment die Konter zu starten. SVN-Coach Pepe Pavano sprach der Tegethoff-Elf ein großes Kompliment aus. "Sie haben bis zum Schluss gekämpft", sah Pavano einen Gegner, der den Sieg wollte.

FC Geißlingen – Spvgg. Wutöschingen 4:1 (2:1). – Tore: 1:0 (24.) Bercher; 1:1 (38./FE) Bischoff; 2:1 (40.) Hotz; 3:1 (87.) Flum; 4:1 (89.) Müller. – SR: Uwe Seifert (Waldshut). – Z.: 180. – Bes.: GR für Sutter (FCG/80.). – Der FC Geißlingen startete gut ins Spiel und hatte im ersten Durchgang alles im Griff. Nach der Pause wurden die Gäste aus Wutöschingen stärker und vergaben zahlreiche Chancen für den Ausgleich. Zwei Mal rettete das Aluminium die Führung der Hausherren. In der Schlussphase machte der FC Geißlingen trotz Unterzahl mit einem Doppelschlag den Sack zu und behielt die Punkte im Klettgau.

SV BW Murg – FC Hochrhein 2:1 (0:1). – Tore: 0:1 (13.) Maier; 1:1 (78./HE) und 2:1 (85.) Uyar. – SR: Zeki Sebzeci (Schopfheim). – Z.: 100. – Nachdem Nico Maier die Gäste vor der Pause in Führung gebracht hatte, bescherte Gökalp Uyar den Platzherren mit seinem Doppelpack den Sieg. Für die Gäste riss eine Serie von neun Siegen in Folge. Murgs Trainer Sven Oertel sprach von einem verdienten Sieg seiner Elf. "Wir waren über die gesamte Spielzeit die bessere Mannschaft", freute sich Oertel über den Erfolg.

VfR Horheim – FC Weizen 4:3 (3:1). – Tore: 0:1 (15.) Güntert; 1:1 (29.) und 2:1 (38.) beide Pietzke; 3:1 (42.) Lötzerich; 3:2 (69.) Güntert; 4:2 (90.+2) Merz; 4:3 (90.+4) Korhummel. – SR: Jonas Probst (Tegerfelden/CH). – Z.: 150. – VfR-Coach Stefan Indlekofer freute sich über den knappen Sieg seiner Elf gegen den FC Weizen Zunächst ging der FC Weizen durch Heiko Güntert in Führung. Die Hausherren drehten das Spiel noch vor der Pause bis zum 3:1. Nach der Pause war der FC Weizen überlegen und der VfR lauerte auf die Konter, konnte somit die Punkte für sich behalten.

FC Schlüchttal – FC Dettighofen 2:0 (0:0). – Tore: 1:0 (60.) und 2:0 (88.) beide M. Kalt. – SR: Leonardo Vallone (Albbruck). – Z.: 100. – Bes.: GR für Bösecke (FCD/90.+3). – Der FC Schlüchttal dominierte die Partie und konnte seine Pflichtaufgabe gegen den FC Dettighofen mit Erfolg meistern. Marvin Kalt machte mit seinen zwei Toren den Sieg für den FC Schlüchttal perfekt. Die Schlüchttaler Angreifer verzweifelten am Gäste-Schlussmann Marc Weißenberger, der durch seine Paraden mehrmals hochkarätige Chancen zu Nichte machte.

C.S.I. JR Laufenburg – SC Lauchringen 3:1 (1:1). – Tore: 1:0 (39.) N. Girgenti; 1:1 (45.+2) Lettieri; 2:1 (56.) und 3:1 (90.) beide Tardo. – SR: Artur Schütz (Wehr). – Z.: 80. – Bes.: M. Girgenti (C.S.I./41.) verschießt FE. – C.S.I.-Trainer Carmine Ciarmiello war sichtlich erleichtert nach dem Sieg gegen den SC Lauchringen. Die Heimelf hatte die Gäste gut im Griff. Nach der Laufenburger Führung erzielte der SC Lauchringen in der Nachspielzeit der ersten Hälfte den Ausgleich. „Nach dem Ausgleich sind wir ruhig geblieben“, freute sich Ciarmiello über die positive Entwicklung seiner Elf. Im zweiten Abschnitt entschied Giovanni Tardo mit einem Doppelpack die Partie.

SV Rheintal – SV Albbruck 2:3 (1:2). – Tore: 0:1 (10.) Jehle; 1:1 (22.) Schume; 1:2 (38.) Jehle; 1:3 (81.) Lo Presti; 2:3 (90.+3) Grabe. – SR: Heiko Werner (Untermettingen). – Z.: 150. – Der SV Rheintal hatte trotz Feldüberlegenheit im ersten Durchgang kein Erfolgserlebnis gegen den SV Albbruck. Nach früher Führung duch Lucas Jehle, konnte Matthias Schume ausgleichen, jedoch stellte Jehle wenige Minuten später die Gäste-Führung wieder her. Nach der Pause ergaben sich einige Chancen auf beiden Seiten, und es entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe. Für SVR-Coach Uwe Weißenberger war es ein glücklicher Albbrucker Sieg, seine Elf hätte zumindest einen Punkt verdient gehabt.

SV Berau – SG Mettingen/Krenkingen 2:5 (1:5). – Tore: 0:1 (9.) Simon Gantert; 0:2 (15.) Albicker; 1:2 (37.) Pangritz; 1:3 (54./FE) M. Erne; 2:3 (74./FE) J. Isele; 2:4 (88.) Bächle; 2:5 (90.+1.) M. Erne. – SR: Paul Enderling (Dettighofen). – Z.: 110.

Kreisliga A-West

FC Hauingen – SV Karsau 1:1 (0:1). – Tore: 0:1 (29.) Moser; 1:1 (70.) Kurzela. – SR: Peter Bauer (Zell). – Z.: 70. – Bes.: GR für Meier (FCH/64.). – Der SV Karsau erwischte einen guten Start ins Spiel. Daniel Moser brachte seine Elf durch sein Tor in Führung. Nach der Führung gingen die Gäste zu fahrlässig mit ihren Chancen um. Nach dem Platzverweis für den FC Hauingen schaffte es der SV Karsau in Überzahl nicht, nachzulegen. SVK-Coach Eike Elsasser war enttäuscht über die Spielweise seiner Elf. „Uns hat die nötige Konzentration im Abschluss gefehlt“, bemängelte Elsasser die Konsequenz der Karsauer im Angriff.

BFCFriedlingen – FC Bad Säckingen 2:0 (2:0). – Tore: 1:0 (2.) und 2:0 (40.) beide Rudmich. – SR: Jürgen Zier (Freiburg). – Z.: 100. – Die Gäste aus Bad Säckingen kämpften bis zum Schluss, um wenigstens einen Punkt zu entführen. Die Hausherren nutzten ihre Chancen im ersten Durchgang und führten mit 2:0. Kurz vor der Pause vergaben Dylan Walter und Bennet Wagner gute Chancen, um das Ergebnis zu verkürzen. Nach der Pause hatten die Bad Säckinger wieder Chancen, jedoch versagten die Nerven der Angreifer. Auch die Friedlinger hatten Chancen, um die Partie frühzeitig zu entscheiden.

SV Liel-Niedereggenen – FV Degerfelden 3:4 (1:2). – Tore: 0:1 (25.) Streule; 1:1 (27.) Völkel; 1:2 (28.) Winterberg; 2:2 (58.) Völkel; 2:3 (62.) und 2:4 (73.) beide Winterberg; 3:4 (75./FE) Großklaus. – SR: Ralf Brombacher (Kandern). – Z.: 80. – Bes.: GR für Ilts (FVD/75.) und Ketterer (SVL/90.). – Für Degerfeldens Spielertrainer Patrick Streule ging der Sieg seiner Mannschaft in Ordnung. Seine Elf belohnte sich endlich und in einem unterhaltsamen Spiel die drei Punkte für sich beansprucht. Dominik Winterberg hatte mit seinen drei Toren großen Anteil am Sieg des FV Degerfelden, der kämpfte und den Gegner unter Druck setzte.

TuS Lörrach-Stetten – SV Schopfheim 2:0 (1:0). – Tore: 1:0 (41.) und 2:0 (80./FE) beide A. Gashi. – SR: Christian Eiletz (Rheinfelden). – Z.: 130. – Bes.: Osswald (SVS/70.) verschießt FE.

FC Steinen-Höllstein – SV Todtnau 3:0 (1:0). – Tore: 1:0 (33.) Krubally; 2:0 (77.) Gerspacher; 3:0 (88.) Krubally. – SR: Antonio Iamello (Rheinfelden). – Z.: 90.

FC Huttingen – FV Lörrach-Brombach III 2:2 (0:0). – Tore: 1:0 (51.) Perrone; 1:1 (60./FE) und 1:2 (80.) Rabe; 2:2 (90.+2) Frey. – SR: Bernard Zimmermann (Kembs/F). – Z.: 90. – Bes.: Rot für Eu. Suppes (FVLB/40.) wg. Foulspiel.

FV Haltingen – TuS Kl. Wiesental 6:3 (2:2). – Tore: 0:1 (16.); 0:2 (25.); 1:2 (38.) Di Fazio; 2:2 (42.) Mayer; 3:2 (50.) Welte; 4:2 (62.) Glück; 4:3 (70.); 5:3 (78.) Di Fazio; 6:3 (84.) Mayer. – SR: Artur Schütz (Wehr). – Z.: 100.

TuS Maulburg – FC Hausen 3:3 (0:1). – Tore: 0:1 (15.) Haselwander; 1:1 (50.) Erdogan; 1:2 (76./ET) Köberlin; 2:2 (81.) Erdogan; 2:3 (86.) Wagner; 3:3 (90.+2/FE) Erdogan. – SR: Ali Aslan Durmus (Lörrach). – Z.: 80.

