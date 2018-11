Frauenfussball-Landesliga: SG Görwihl/Eintr. Wihl – FC Uhldingen 1:4 (0:1)

Auch im Aufsteigerduell waren die Görwihlerinnen nah dran. Doch am Ende standen sie wieder mit leeren Händen da. "Der Gegner war nicht besser, aber es ist eben so: Wenn man unten steht, kommt das Pech dazu", klang SG-Trainer Ömer Cicek schon etwas deprimiert. Während beim Gegner nahezu jeder Schuss im Netz zappelte, wollte bei der SG vorne nicht viel klappen. Und bei manchem Gegentor agierten seine Fußballerinnen etwas zu brav. Cicek: "Es waren Einzelaktionen, die zu den Toren führten." Besonders wurmte ihn der Sonntagsschuss zum 0:2 in der 53. Minute: "Unglaublich, dass so ein Ball reingeht, es ist schon frustrierend."

Hoffnung keimte auf, als Daniela Schlachter (59.) den Anschlusstreffer erzielte. Doch drei Minuten später fiel das 1:3, schließlich noch das 1:4. Und die Partie war gelaufen. "An der Art und Weise, wie wir die Gegentore bekommen, verzweifelt man", haderte Cicek, "aber wir geben nicht auf."

SV Niederhof – TSVAach-Linz 2:1 (1:0)

Gegenüber dem 0:2 beim SV Titisee zeigte sich der SV Niederhof wieder in besserer Verfassung. SVN-Trainer Sven Rapp freute sich über eine engagierte Leistung seiner Elf: "Alle haben gekämpft, sind gelaufen und haben am Ende den Sieg festgehalten."

Es lief gleich gut für die Niederhoferinnen. Es dauerte allerdings eine halbe Stunde, bis Lena Metzler das 1:0 schoss. Mit dieser Führung ging Rapps Team in die Pause. "Wir haben uns in der Halbzeit vorgenommen, so weiterzumachen", sagte der Trainer. Seine Fußballerinnen beherzigten seine Worte und bauten die Führung gleich aus. Ronja Naujoks (50.) traf.

Dann wurde es noch einmal spannend. Mit einer der bis dahin wenigen guten Aktionen gelang den Gästen in der 59. Minute das Anschlusstor. Rapp: "So haben wir den Gegner stark gemacht und sind in der Schlussphase noch mal unter Druck geraten." Am Ende zählte der Sieg. Wichtig für Rapp war, dass seine Elf um die drei Punkte kämpfte.

SV Nollingen – SV Litzelstetten 1:3 (0:1)

Der SV Nollingen wurde kalt erwischt. Die mit nur einer Ersatzspielerin angetretene Elf von SVN-Trainer Bernd Güdemann geriet schon nach vier Minuten in Rückstand. Auch in den zweiten Durchgang startete sie schlecht. Fünf Minuten nach Wiederanpfiff hieß es 0:2, nach 73 Minuten 0:3. Immerhin gelang Jennifer Fritschi (83.) noch das Ehrentor. Für eine Aufholjagd war es zu spät. Somit verabschiedete sich der SV Nollingen mit einer Niederlage in die Winterpause.

