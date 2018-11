Kreisliga A-Ost

FC Dettighofen – SV Rheintal 1:6 (0:1). – Tore: 0:1 (31.) Asal; 0:2 (64.) Schume; 1:2 (65./FE) Glattfelder; 1:3 (69.), 1:4 (79.), 1.5 (82.) und 1:6 (90.+1) alle Wagner. – SR: Axel Amann (Bettmaringen). – Z.: 150. I- m Kellerduell hat sich der SV Rheintal den Frust von der Seele geschossen. Rheintals Angreifer Robin Wagner schoß kurz nach seiner Einwechslung mit seinen vier Toren den FC Dettighofen fast im Alleingang ab. Der SV Rheintal spielte aggresiver, scheute keinen Zweikampf und konnte verdient die Punkte aus Dettighofen mitnehmen. Die Ramirez-Elf hatte keine Chance und musste nach der Niederlage die Gäste in der Tabelle vorbei ziehen lassen.

SG Niederhof/Binzgen – SC Lauchringen 2:4 (0:2). – Tore: 0:1 (27.) und 0:2 (33.) beide Mamadou; 1:2 (67.) Oeschger; 1:3 (86.) Mamadou; 1:4 (90.) Maric; 2:4 (90.+2) Schlageter. – SR: Adrian Rützler (Schopfheim). – Z.: 100. – Die SG Niederhof/Binzgen verpasste im ersten Abschnitt, den Gegener unter Druck zu setzen. "Die erste Hälfte verschlafen wir", musste Heimtrainer Dirk Tegethoff mit ansehen, wie seine Mannschaft erst nach der Pause ins Spiel fand. Im zweiten Abschnitt kam die SG Niederhof/Binzgen besser ins Spiel, und Jonas Langendorf köpfte den Ball gegen das Aluminium. Die Heimelf war ganz nah am Ausgleich dran. In der Schlussphase führten zwei Unachtsamkeiten der Heim-Defensive zu zwei Toren und zur frühzeitigen Entscheidung.

SV Albbruck – SV Nöggenschwiel 1:2 (0:1). – Tore: 0:1 (3.) Bächle; 0:2 (63.) S. Zanotti; 1:2 (90.+1) Hoffmann. – SR: Ünal Erbezci (Lauchringen). – Z.: 100. – Die Gäste spielten effektiv und sicherten sich den Sieg. Die Pavano-Elf erzielte beide Tore nach individuellen Abwehrfehlern der Albbrucker. Das erste Tor erzielte Nöggenschwiels "Lebensversicherung" Daniel Bächle bereits wenige Minuten nach dem Anpfiff. Auch Stefan Zanotti ließ sich beim 2:0 nicht zwei Mal bitten. Die Albbrucker hatten ebenfalls Chancen, ließen diese aber ungenutzt. Der Anschlußtreffer der Hausherren in der Nachspielzeit kam zu spät, um den Nöggenschwielern nochmal gefährlich zu werden.

SG Mettingen/Krenkingen – FC Schlüchttal 4:3 (2:2). – Tore: 0:1 (40.) Kizilay; 1:1 (44.) M. Erne; 1:2 (45.+1.) Walter; 2:2 (45.+3) F. Erne; 3:2 (65.) Gantert; 4:2 (89.) Otteny; 4:3 (90.+3) Walter . – SR: Serkan Öz (Gurtweil). – Z.: 300. – Im packenden Derby lieferten sich beide Mannschaften trotz des tiefen Platzes ein intensiv geführtes Duell. "Heute gab's alles, was das Fußballerherz begehrt", schwärmte Heimtrainer Georg Isele auch noch einige Zeit nach dem Spiel. Es war wirklich einiges geboten für die zahlreichen Zuschauer. Ein Unentschieden wäre durchaus drin gewesen, hätten die Gäste ihre Chancen besser genutzt. Die Heimelf spielte dagegen sehr effektiv und nutzte ihre Möglichkeiten.

FC Weizen – SV BW Murg 0:2 (0:0). – Tore: 0:1 (70.) Brogno; 0:2 (83.) Lo Presti. – SR: Lukas Gäng (Erzingen). – Z.: 120. – Bes.: Baschnagel (FCW/65.) verschießt FE und Blakowski (SVM/75.) hält FE von Müllek. – Der SV BW Murg war zunächst überlegen und verpasste die Führung. Nach dem Seitenwechsel erarbeiteten sich die Weizener Chancen. Kurz vor Murgs Führung vergab Christoph Baschnagel die Riesenchance, er schoss einen Strafstoß über das Tor. Zehn Minuten später hatte Marc Müllek ebenfalls die Chance vom Punkt. Murgs Schlussmann Simon Blakowski parierte Mülleks Strafstoß. "Wenn du zwei Strafstöße verschießt, kannst du nicht gewinnen", sah Gallmann einen verdienten Sieger.

VfR Horheim – C.S.I. JR Laufenburg 3:1 (1:0). – Tore: 1:0 (11.) Sercan Öz; 2:0 (57.) Hoffmann; 3:0 (78.) Pietzke; 3:1 (85.) Tumminello. – SR: Uwe Seifert (Waldshut). – Z.: 120. – Im Duell der Aufsteiger stellte der VfR Horheim wieder einmal seine Heimstärke unter Beweis. Die Indlekofer-Elf dominierte gegen die Gäste aus Laufenburg. Sie erarbeitete sich zahlreiche gute Chancen und setzte die Gäste früh unter Druck. Lediglich Leonardo Tumminello nutzte erst kurz vor Schluss eine Chance für den Ehrentreffer der Laufenburger.

FC Hochrhein – FC Geißlingen 6:0 (1:0). – Tore: 1:0 (17.) Lauber; 2:0 (62.) Meier; 3:0 (64./FE) und 4:0 (73.) beide Lauber; 5:0 (85.) Ullrich; 6:0 (87.) Keslinke. – SR: Christian Kühn (Bad Säckingen). – Z.: 250. – Bes.: GR für Celik (FCG/87.).

Kreisliga A-West

FV Degerfelden – FC Hauingen 3:1 (1:1). – Tore: 1:0 (25./FE) Streule; 1:1 (35./FE) Sahin; 2:1 (75.) Streule und 3:1 (85./FE) beide Streule . – SR: Patrick Biehler (Lutterbach/F). – Z.: 150. – Bes.: Rot für Iamello (FVD/30.) wg. Notbremse; GR für Bauer (FCH/83.). – Der FV Degerfelden gewann dank guter zweiter Hälfte in Unterzahl gegen den FC Hauingen. FVD-Pressesprecher Maik Baltensperger freute sich über den Kampf, den seine Elf an den Tag legte. Nach dem Platzverweis und Ausgleichstreffer im ersten Durchgang ließ das Trainergespann in der Halbzeitpause Dampf ab. Die Streule-Elf nahm sich die Kritik zu Herzen und machte im zweiten Durchgang den Sieg klar.

SV Karsau – FC Huttingen 4:2 (3:2). – Tore: 1:0 (13.) D. Zumkeller; 2:0 (16.) Wohner; 2:1 (24.) Perrone; 2:2 (31.) Grötz; 3:2 (41.) P. Zumkeller; 4:2 (86.) D. Zumkeller. – SR: Erich Radtke (Maulburg). – Z.: 100. – SVK-Coach100. – Eike Elsasser freute sich sehr über den wichtigen Sieg seiner Elf im Flutlichtspiel gegen den FC Huttingen. Zunächst ging seine Elf mit zwei Toren in Führung. Die Huttinger nutzten ihre beiden einzigen Chancen im ersten Durchgang für zwei Tore. Danach brachte Pascal Zumkeller seine Elf mit einem Freistoßtor wieder auf die Siegerstraße. Sein Bruder Dominik machte mit einem wunderschönen Außenristtor den Sieg perfekt.

FC Hausen – FC Bad Säckingen 2:2 (1:0). – Tore: 1:0 (40.) Wagner; 1:1 (84.) Maier; 2:1 (86.) Gräf; 2:2 (90.+2) Wagner. – SR: Christian Eiletz (Rheinfelden). – Z.: 80. – Die Gäste holten gegen den FC Hausen zwei Mal einen Rückstand auf. Die Bad Säckinger mussten bereits zur Pause zwei Mal verletzungsbedingt wechseln und gingen nach dem Seitenwechsel angeschlagen ins Spiel. Sie hätten früher das Spiel klar machen können, vergaben jedoch einige gute Chancen. Bennet Wagner nutzte in der Nachspielzeit seine Chance zum Ausgleich.

TuS Kl. Wiesental – FC Steinen-Höllstein 1:1 (0:1). – Tore: 0.1 (36.) Colberg; 1:1 (73.) H. Kraft. – SR: Zan Gavranovic (Lörrach). – Z.: 100.

SV Todtnau – SV Liel-Niedereggenen 2:2 (0:1). – Tore: 0:1 (10.) Lindemann; 1:1 (50.) Dummin; 2:1 (75.) Bosl; 2:2 (84.) Knoll. – SR: Zeki Sebzeci (Schopfheim). – Z.: 70.

SV Schopfheim – TuS Maulburg 2:4 (1:2). – Tore: 0:1 (5.) Levante; 0:2 (8.) Erdogan; 1:2 (11.) und 2:2 (57.) beide Nolte; 2:3 (78./FE) und 2:4 (86.) beide Erdogan . – SR: Riccardo Lombardo (Bad Säckingen). – Z.:200.

FV Haltingen – BFCFriedlingen 1:2 (1:1). – Tore: 1:0 (19.) Mayer; 1:1 (22.) und 1:2 (86.) beide Kutlutürk. – SR: Andreas Wirtz (Rheinfelden). – Z.: 80. – Bes.: Rot für E. Ademaj (BFC/73.) wg. Foulspiel.

