Juniorenfußball: (gew) Der Lauchringer Robin Herzog (17) wechselt vom FC Baden in der Schweizer Coca-Cola Junior League in das Team der Roosevelt University in Chicago. Dort wird er neben seinem Studium auch fußballerisch sehr gute Konditionen bei den Roosevelt Lakers in der College-League der USA vorfinden. Herzog erhält einen Vierjahresvertrag mit einem Stipendium bei einer der Top-Universitäten in den USA. Die Roosevelt Lakers spielen auf dem Trainingsgelände der Chicago Fire, für die Bastian Schweinsteiger spielt.

