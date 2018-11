von Rolf Rombach

Ringen: (ror) Nach dem Doppelderby-Tag zu Hause gehen die Ringer-Teams des TuS Adelhausen wieder auf Reisen. Am Freitag bereits tritt die Bundesliga-Mannschaft bei der RKG Freiburg 2000 an, die Regionalliga-Reserve des Vereins will beim AB Aichhalden die nächsten Punkte für den Ligaverbleib sichern. Oberliga-Tabellenführer KSV Rheinfelden will mit dem nächsten Erfolg dem Titel und Aufstieg einen weiteren Schritt näher kommen.

1. Bundesliga Südwest: – Am Vorabend zum 1. Advent in einer Woche steigt in der Dinkelberghalle Adelhausen der Spitzenkampf gegen Verfolger KSV Köllerbach. Zur Generalprobe geht es für die TuS-Staffel bei der RKG Freiburg 2000 im südbadischen Derby auf die Matte. Eindeutiger hätte es in der Vorrunde kaum ausgehen können: Alle zehn Duelle gingen an den TuS Adelhausen, die Hälfte davon vorzeitig. Mit 0:28 kassierten die Breisgauer ihre heftigste Saisonschlappe.

Regionalliga: – Nach dem wichtigen Sieg gegen die WKG Weitenau-Wieslet strebt der TuS Adelhausen II gegen den Vorletzten der Tabelle, AB Aichhalden, die nächsten Punkte im Kampf um den Klassenverbleib an. In der Vorrunde gewannen die Ringer vom Dinkelberg beim 17:7-Sieg sieben der zehn Duelle. Schwergewichtler Christian John siegte mit 8:1 nach Punkten. Mit einem Sieg käme das Team von Maik Hohler und Tobias Oßwald auf einen Vier-Punkte-Vorsprung auf den vorletzten Rang, der noch als Abstiegsplatz zählt.

Oberliga: – Nicht der Abstieg, sondern der Aufstieg steht für den KSV Rheinfelden weiter im Raum. Mit Schlusslicht ASV Urloffen II kommt einer der beiden Vorrundengegner an den Hochrhein, den die Rheinfelder zu Null besiegten. „Ich denke mal nicht, dass sie ausgerechnet gegen uns ihre Aufholjagd starten wollen", gibt sich KSV-Trainer Sascha Oswald entspannt. Zuletzt steigerten sich zwar die Ortenauer mit drei Punkten aus drei Kämpfen, dennoch sollte wenig Gefahr für den Tabellenführer bestehen, der seinem Anhang in der Schillerschul-Turnhalle wieder interessante Kämpfe zeigen will.

