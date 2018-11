von Rolf Rombach

Ringen: – Jetzt ging es doch schneller als gedacht: Mit einem ungefährdeten 28:9-Heimsieg gegen den ASV Urloffen II und mit Schützenhilfe des KSV Appenweier ist der KSV Rheinfelden nun uneinholbar in der Oberliga Südbaden vorn. Kampflos zu zwei Punkten kam indes Bundesligist TuS Adelhausen, dessen Gegner RKG Freiburg offenbar keine regelkonforme Mannschaft stellen wollte. Kritisch wird es langsam für die TuS-Reserve, die nach einer Niederlage beim AB Aichhalden nun Vorletzter der Regionalliga ist.

1. Bundesliga Südwest: – Früher undenkbar, doch inzwischen leider allgegenwärtig: Die RKG Freiburg 2000 gab das Heimderby gegen den TuS Adelhausen bereits an der Waage ab. Grund: zu wenig deutsche Ringer in der Staffel. Diese setzten die Breisgauer lieber in der Verbandsliga ein, um ein starkes Team gegen den SV Gresgen zu stellen. Dennoch blieb der TuS Adelhausen bei der Generalprobe zum Spitzenkampf am Samstag gegen Verfolger KSV Köllerbach auf angespannter Linie. Das TuS-Trainerduo Bernd Reichenbach und Florian Philipp kassierte beim „Freundschaftskampf“ zwei Gelbe Karten, da sie dem Kampfrichter zu nah kamen. Seinen Einstand feiern konnte WM-Teilnehmer Peter Öhler (98 kg-Greco), der in der fünften Minute einen Überlegenheitssieg feierte. Außerdem freute sich TuS-Nachwuchsringer Paul Schmidt (57 kg-Freistil) bei seiner Bundesliga-Premiere über einen Schultersieg.

Regionalliga: – Über einen geschenkten Sieg wäre der TuS Adelhausen II sicherlich dankbar. Beim Kellerduell gegen den AB Aichhalden lief es ganz und gar nicht für den Regionalligisten. Zum einen musste Marius Quinto (86 kg-Freistil) kurzfristig durch Betreuer Maik Hohler ersetzt werden. Andererseits gingen gleich mehrere Schlüsselduelle verloren, dass mit dem 7:20 nicht mehr von einem engen Ausgang gesprochen werden kann. Symbolhaft: Nick Naumann (57 kg-Greco) fehlte nur noch eine Zweier-Wertung zum Überlegenheitssieg. Doch Leon Liedgens nutzte seine Chancen und konnte nach zwei Minuten mit der Aufholjagd beginnen. Statt vier Punkten für den TuS Adelhausen II gab es am Ende zwei für den Gegner durch den 18:24-Endstand. Da halfen auch der Überlegenheitssieg von Nick Matuhin (130 kg-Freistil) und die Punktsiege von Zsolt Berki (66 kg-Greco, 5:0) sowie Pascal Ruh (75 kg-Freistil, 3:2) nicht mehr. Somit tauschten AB Aichhalden und der TuS Adelhausen II die Plätze. Die Dinkelberg-Staffel ist nun Neunter.

Oberliga: – Deutlich mehr Gegenwehr als im Vorkampf bot der ASV Urloffen II beim KSV Rheinfelden, obwohl erneut nur zwei Kämpfe über die komplette Kampfzeit gingen. So musste sich Eduard Frick (130 kg-Freistil) in einem größtenteils ausgeglichenen Duell Lucian Vilcu mit 1:5 beugen. In einem hochklassigen Vergleich zweier Bundesliga-erfahrener Top-Ringer unterlag Schlussringer Andrius Reisch (75 kg-Freistil) gegen Nicolai Chireacov mit 0:12. Mit 28:9 holten die Rheinfelder den 14. Oberliga-Sieg in Folge und durften bereits die Meisterschaft feiern, da Verfolger KSV Gottmadingen mit 14:15 beim KSV Appenweier unterlag und somit nicht mehr an den KSV Rheinfelden herankommt.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein