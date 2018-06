von Rolf Rombach

Rasenkraftsport: (ror) Als erste Sportveranstaltung nach der Sanierung der nun strahlend blauen Tartanbahn gingen die Wettkämpfe der Alten Athleten vom Oberhein und der Schweiz, kurz DAAVO, im Rheinfelder Europastadion über die Bühne. Mit Kugelstoßen, Schleuderball, Medizinballweitwurf und Standweitsprung bietet der Rasenkraftsport Disziplinen für alle Altersklassen. Bei der Ü75-Gruppe wurden beeindruckende Leistungen gezeigt, bei denen manch jüngere Sportler scheitern würden. Mit deutlichem Punktevorsprung gewann der gastgebende KSV Rheinfelden die Vereinswertung vor der WKG Weitenau-Wieslet und dem SV Inzlingen. Der TuS Adelhausen kam auf Rang acht.

Bei seiner Wettkampfpremiere für den KSV Rheinfelden holte der neue Stellvertretende Vorsitzende, Robert Brombach-Pfennighaus, mit 405,12 Punkten den Sieg der Altersklasse I (32-39 Jahre) mit zwei Tagesbestleistungen im Kugelstoßen (12,62m) und Medizinballweitwurf (23,70m). Den zweiten Tagessieg für die Rheinfelder holte zum dritten Mal in Folge Sven Reiher in der AK II (40-49 Jahre). KSV-Obmann Frank Brombach hatte um wenige Zentimeter das Nachsehen in der AK III (50-59) und kam auf Rang zwei vor Vereinskamerad Wolfgang Zeiher.

DAAVO-Vorsitzender Helmut Wernet (TuS Adelhausen) dankte dem KSV Rheinfelden mit seiner neuen Vorsitzenden Alina Wäschle für die Ausrichtung, bedauerte aber den deutlichen Teilnehmerrückgang um 19 Starter. So starteten nur noch drei Frauen vom Vorjahressieger KSV Gersbach, der dezimiert auf den sechsten Rang kam.

Beim Festakt zum 63. Alterstreffen in der Turnhalle der Schillerschule überbrachte der Münchner Franz Marosch vom Bundesverband ADAA (Arbeitsgemeinschaft der Alten Athleten) Grüße. Helmut Wernet und sein Stellvertreter Frank Brombach ehrten langjährige Mitglieder der DAAVO. Hansfrieder Kähny (TuS Adelhausen), Günter Grether und Klaus Tröndle (beide KSV Rheinfelden) bekamen für 20jährige Mitgliedschaft die bronzene Ehrennadel.

