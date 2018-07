Fußball: (gew) Überraschende personelle Veränderungen wird es beim Bezirkstag der Hochrhein-Fußballer dieses Mal noch nicht geben. Der SV Waldhaus ist am Samstag mit Beginn um 10.30 Uhr in der Haagwaldhalle in Weilheim-Remetschwiel Ausrichter dieser alljährlichen Zusammenkunft der Vereinsvertreter und Mitglieder des Bezirksfußballausschusses (BFA). Gewählt wird nur ein Vereinsbeisitzer für die Spruchkammer des Bezirks, da Walter Krebs (Efringen) dieses Amt schon dieses Jahr aufgeben will. Der gewählte Nachfolger steht dann nächstes Jahr wieder zur Wahl.

In einem Jahr stehen bei den Schiedsrichtern und im BFA des Bezirks bei den ordentlichen Neuwahlen einige Änderungen an. So werden sich die Schiedsrichter des Bezirks einen neuen Chef und der BFA einen neuen "Vize" suchen müssen, da Ralf Brombacher (Kandern) nach derzeitigem Stand seine Ämter im Bezirk Hochrhein wohl abgeben muss bzw. nicht mehr stemmen kann. Der Grund: Brombacher soll Nachfolger von Manfred Schätzle (Furtwangen) als Verbandsschiedsrichter-Obmann werden. Spruchreif ist natürlich noch nichts, da Brombacher sich erst im Laufe dieses Jahres mit seinem geplanten gleichberechtigten Stellvertreter Harry Ehing (Engen) beraten will.

Uwe Süttlerin (Eimeldingen), Vorsitzender des Fußball-Bezirks Hochrhein, glaubt aber nicht an einen personellen Engpass im BFA im kommenden Jahr. "Wir haben noch fast ein Jahr Zeit, einen Nachfolger zu finden. Ralf hat mir auch schon angedeutet, dass er Ideen für seine Nachfolge hat." Wenn alles nach Plan läuft, wird Brombacher also beim Verbandstag 2019 in Denzlingen zum Verbandsschiedsrichter-Obmann gekürt und etwa zwei Wochen vorher sein Nachfolger im Bezirk gewählt.

Diese Personalie wird aber kaum Thema beim Bezirkstag am Samstag in Remetschwiel sein. Anträge liegen Sütterlin keine vor. Zwei Fairplay-Ehrungen und einige Ehrungen für Verbands- und Vereinsmitarbeiter wird es geben. Interessant wird es immer bei der Staffeleinteilung des Bezirks Hochrhein für die neue Saison. Vor allem in den Kreisligen B und C gibt es erfahrungsgemäß von Seiten der Vereine alljährlich Änderungswünsche.

Mit zwei Mannschaften in der Kreisliga C-4 und C-5 präsentiert sich die SpVgg. Andelsbach, die ab sofort der FC Rotzel und der SV Hänner bilden.

