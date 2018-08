Radsport: – Der Vorsitzendes des RSV Rheinfelden, Alois Stöcklin, ist am Mittwoch an den Folgen eines Verkehrsunfalles verstorben. Der 70-Jährige war in Basel mit dem Rad unterwegs und wurde von einem Lastwagen erfasst. Trotz umgehend eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb Stöcklin an den Folgen seiner Verletzungen noch am Unfallort.

Stöcklin war nicht nur in der regionalen Radsportszene als umtriebiger Funktionär und erfolgreicher Radsportler aktiv. Vor wenigen Tagen erst hat er bei der "Tour der Hoffnung" in Hessen, die er mit seiner Frau Vreni seit Jahrzehnten begleitet hat, eine Spende übergeben. Erst im Juli feierte Stöcklin im Rahmen des traditionellen Rheinfelder Radkriteriums seinen 70. Geburtstag. Ende Januar hatte er nach über 30 Jahren seine Ämter als Fachwart Rennsport und des Vize-Vorsitzenden im Radsportbezirk Hochrhein-Wiesental abgegeben.

