Radsport: – Die Sportszene am Hochrhein hat schockiert und bestürzt auf die Nachricht vom tödlichen Unfall des Rheinfelder Radsport-Idols Alois Stöcklin reagiert. Der Vorsitzende des RSV Rheinfelden war am Mittwochnachmittag auf dem Fahrrad in Basel unterwegs und wurde an einer Kreuzung von einem Lastwagen erfasst. Stöcklin erlag seinen schweren Verletzungen an der Unfallstelle. Noch vor knapp sechs Wochen hatte er im Rahmen des von ihm organisierten Rad-Kriteriums seinen 70. Geburtstag gefeiert.

Wolfgang Tritschler aus Niederhof leitete bis 2016 über viele Jahre den Radsportbezirk Hochrhein-Wiesental: „Alois war während dieser Zeit mein Stellvertreter und Fachwart Rennsport. Er war nicht nur Vorstandskollege sondern ein Freund, mit dem man vertrauensvoll zusammenarbeiten konnte. Wir waren ein Herz und eine Seele.“ Mit seiner Kompetenz und seinem Engagement sei Stöcklin eine Bereicherung des Radsports gewesen.

Von einer Lücke, die schwer zu schließen sei, spricht Dieter Wild, Vorsitzender des Sportausschusses der Stadt Rheinfelden: „Alois war ein Vorbild, wie man es heute nur noch selten findet.“ Im Gremium der Sportvereine habe der langjährige Vorsitzende des RSV Rheinfelden nie allein seinen Verein im Fokus gehabt: „Stöcklin sprach immer für den gesamten Sport in der Stadt. Er war die treibende Kraft im Verein.“

Einen Freund und Sportkameraden hat Burkhard Schöttler aus Bad Säckingen in Alois Stöcklin verloren: „Radsport war sein Leben. Im regionalen Radsport war er die zentrale Figur.“ So war der Rheinfelder stets als unterstützender Gast im Kampfgericht bei den Abendrennen des RSV Bad Säckingen und gab seine langjährige Erfahrung weiter: „Alois hat immer geschaut, dass sich die Räder drehen. Er war quasi der Motor des Radsports.“

Stöcklin machte sich nicht nur als umtriebiger Funktionär einen Namen. In jungen Jahren glänzte er als aktiver Fahrer, stieg später vor allem für soziale Zwecke oft und gern aufs Rad. Bei der „Tour der Hoffnung“ zählte er seit 1983, als ihn die Wintersport-Legende Georg Thoma (Hinterzarten) um Mitwirkung bat, zu den treibenden Kräften. Erst vor wenigen Tagen war er bei der Spendenübergabe in Hessen dabei.

Als Langstrecken-Weltrekordler ging Stöcklin im 1981 in die Geschichtsbücher ein. In 31 Tagen radelte er 9819 Kilometer herunter, fuhr täglich von Rheinfelden nach Kehl und wieder zurück. Auch sein „Race across Amerika“ im Vierer-Team blieb ihm gern in Erinnerung. In sechs Tagen hatte das Quartett rund 5000 Kilometer zurück gelegt.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein