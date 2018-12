Tischtennis-Regionalliga, Frauen: DJK SB Stuttgart – TTF Stühlingen 8:4

Da hatten sich die Aufsteigerinnen der TTF Stühlingen mehr ausgerechnet. Mit einem Sieg hätten sie sich im Mittelfeld festsetzen können. Es kam anders: Mit einer klaren Niederlage wurden die Stühlingerinnen nach Hause geschickt.

"Heute hat nichts geklappt", ärgerte sich Spielführerin Monika Kuribayashi. Schon die beiden Doppel wurden verloren. Mit dieser Hypothek ging es in die Einzel. Und da lief es auch nicht besser. Vor allem bei den knappen Spielen hatten die Stühlingerinnen das schlechtere Ende. Alle drei Spiele, die über fünf Sätze gingen, verlor das Team von Kuribayashi. Laura Schärrer, die Nummer Zwei, kämpfte unglücklich. Gegen Ronja Mödinger, die Nummer Eins der Gastgeberinnen, führte sie schon mit 2:0, ehe sie noch verlor. Gegen Saskia Becker unterlag sie auch in fünf Sätzen. Selbst Kuribayashi musste die Partie gegen Jugendspielerin Ramona Betz mit 1:3 abgeben. Zwei Einzel gewann die Spitzenspielerin ebenso wie Anna Lasarzick. Jasmin Wolf verlor zwei Matches, eines in fünf Sätzen.

Ergebnisse: Mödinger/Wohlfart – Lasarzick/Wolf 3:1; Becker/Betz – Kuribayashi/Schärrer 3:1; Mödinger – Schärrer 3:2; Becker – Kuribayashi 0:3; Betz – Wolf 3:1; Wohlfart – Lasarzick 1:3; Mödinger – Kuribayashi 1:3; Becker – Schärrer 3:2; Betz – Lasarzick 1:3; Wohlfart – Wolf 3:2; Betz – Kuribayashi 3:1; Mödinger – Lasarzick 3:0.