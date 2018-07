von SK

Leichtathletik: (sk) Paul Filges von der LG Hohenfels wurde nach seinem erfolgreichen Auftritt jüngst bei der baden-württembergischen Meisterschaft von Thomas Röhler, dem Olympiasieger von 2016, nach Jena eingeladen. Dort fand das 3. Internationale Speerwurf-Meeting statt. Hier zeigte Filges, was wirklich in ihm steckt. In dem hochklassigen internationalen Teilnehmerfeld bei dem bekannten Meeting wurde er am Ende Vierter. Im dritten Versuch steigerte Paul Filges seine Bestleistung mit dem Speer sogar auf 63,61 Meter.

