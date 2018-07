Fußball: – Der Bezirkstag im Juli ist der oberste Pflichttermin der knapp 120 Fußballvereine im Bezirk Hochrhein. Natürlich wird gestöhnt, wenn die Anreise etwas weit ausfällt. Am liebsten ist den Club ein Tagungsort zwischen Laufenburg und Wehr. Entsprechend laut war der kollektive Seufzer, als Bezirksvorsitzender Uwe Sütterlin (Rümmingen) den SV Jestetten als Ausrichter der Tagung 2019 verkündete.

Da war die Fahrt nach Remetschwiel, wo sich der SV Waldhaus als umsichtiger Gastgeber auszeichnete, nahezu harmlos. Dennoch glänzten sieben Vereine – darunter immerhin Verbandsligist FV Lörrach-Brombach – durch Abwesenheit. Für besonders clever hielten sich die Kickers aus Rheinfelden: „Herkommen, Anwesenheit unterschreiben und dann wieder verschwinden – so geht’s auch nicht“, rief Reiner Koller bei der Kontrolle die Clubvertreter vergeblich auf. Klingt schwer nach Strafe, die zwischen 25 und 100 Euro liegen kann.

Dabei haben die abwesenden Vereine einige interessante Ausführungen verpasst, die schon zum Saisonstart wichtig werden. Nach der Testphase im überregionalen Fußball wird der „Digitale Spielerpass“ auch im Bezirk für Aktive und Junioren eingeführt. Ralf Brombacher, Obmann der Schiedsrichter und Stellvertreter von Uwe Sütterlin, beschrieb die ersten Schritte, wie die Spielberechtigung im DFBnet durch einen digitalen Spielerpasse nachgewiesen wird: „In der Vorrunde laufen altes und neuen System parallel. Es bleibt Zeit, die Passbilder ins System einzulesen. Wer das erledigt hat, kann am neuen System teilnehmen.“

Ernst wird es dann in der Rückrunde für die Vereine: „Dann wird das Spielrecht überall digital kontrolliert. Spätestens zur neuen Saison 2019/20 fällt der Papierpass und die damit einher gehende Gesichtskontrolle durch den Schiedsrichter weg“, so Brombacher, der vor allem die Reduzierung der Bürokratie als Vorteil sieht: „Reduzierung der Postlaufzeiten und die Passmappe kann nicht mehr vergessen werden.“

Dennoch sei es ratsam, dass Aktive wie Junioren bei ihren Spielen stets ein amtliches Dokument mit sich führen: „Bei Systemausfall muss sich ein Spieler ausweisen können. Spielen darf er immer, aber ohne Personalausweis, Führerschein oder Reisepass hat er kein Spielrecht und dann werden Strafe und Punktabzug riskiert“, so Brombacher. Zudem sei wichtig, dass das Passfoto zeitgemäß sei und im Zweifel erneuert werden muss: „Die alten Bilder bleiben auf jeden Fall immer im System.“

Interview mit Thomas Schmidt, Präsident des Südbadischen Fußballverbandes

Von guten Erfahrungen im Testlauf berichtete SBFV-Präsident Thomas Schmidt (Sölden), der die Vereinsvertreter über weitere Änderungen informierte: „Wer ab Bezirksliga aufwärts spielt und nicht mindestens zwei Jugendmannschaften über die komplette Saison im Spielbetrieb hat, dem werden im darauf folgenden Spieljahr sechs Punkte abgezogen.“ Neu ist ein Fernsehvertrag, der es überregionalen Vereine ermögliche, am Sportplatz eine Kamera installieren zu lassen, die eine Live-Übertragung ins Internet ermögliche.

Mit der von Vereinsvertretern dringend gewünschten Abbau von Bürokratie befasst sich eine Arbeitsgruppe, die Funktionäre aus Verband und Vereinen bilden: „Neben administrativen Vorgängen werden vor allem Beiträge und Gebühren einer Prüfung unterzogen“, versprach Schmidt, der beim Verbandstag 2019 in Denzlingen den Delegeirten die Ergebnisse zur Beratung und Abstimmung vorlegen will.

Geld war immer wieder Thema in der 120 Minuten dauernden Versammlung. Thomas Schmidt versprach Vereinsvertretern einen „Rabatt, wenn Sie sich in unserem Sporthotel Sonnhalde in Saig erholen wollen“. Uwe Sütterlin berichtete von einer gestiegenen Zahl an Urteilen. 729 Vorgänge spülten knapp 23.000 Euro in die Kasse des Verbands – etwa 150 Euro weniger als 2016/17.

Geld gibt es für die Vereine vom Badischen Sportbund (BSB), wie Sascha Meier in seinem Referat verriet: „Wer Flüchtlinge aufnimmt und integriert, wird mit zehn Euro pro Monat für jeden Flüchtling unterstützt.“ Bislang hätten 225 südbadische Vereine das Angebot für rund 1700 Migranten angenommen. Zudem gebe es das Programm „Sportvereinshelfer“, in dem Deutsch sprechende Zuwanderer die Gepflogenheiten im Vereinswesen kennenlernen.

Werbung machte Meier zudem dafür, Stellen für Freiwilligendienste in den Vereinen zu schaffen: „Sie bekommen für relativ kleines Geld eine gute Unterstützung Ihrer Arbeit und geben Schulabgängern die Möglichkeit, sich vor dem Studium zu orientieren.“ Südbaden biete im Landesvergleich nur 80 der rund 500 baden-württembergischen Stellen an, erklärte Meier: „Sie können sich einen FSJ’ler oder BuFDi auch mit anderen Vereinen ihrer Gemeinde teilen und so die Kosten von rund 520 Euro im Monat etwas senken.“

