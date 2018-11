Leichtathletik: – Omar Tareq – wer sonst? Der Laufenburger, der für den TuS Lörrach-Stetten startet, hat bei den Waldlauf-Meisterschaften des Bezirks Oberrhein am Bergsee in Bad Säckingen die Siege abonniert. Auch dieses Mal kam an ihm keiner vorbei. Vor allem auf der Langstrecke, bei der neun Runden um den See und eine Gesamtdistanz von 9450 Metern zu bewältigen sind, überrundete er etliche Konkurrenten schon bis Rennhälfte. Am Ende siegte Tareq in einer Zeit von 31:27 Minuten. Damit blieb er nur 15 Sekunden über seiner Rekordzeit aus dem vergangenen Jahr (31:12), war aber schneller als im Jahr 2016 (31:50) und 2015 (32:59). Der Zweitschnellste auf den neun Runden war in der Gesamtwertung Magnus Männer (Tsch Langenau) in 34:51 min vor Sebastian Mauch (TuS Lörrach-Stetten/34:55), der damit in M30 gewann.

Doppelsieg: Omar Tareq aus Laufenburg siegte bei den Waldlauf-Bezirksmeisterschaften am Bad Säckinger Bergsee über die Kurz- und die Langdistanz. | Bild: Welte, Gerd

Nicht nur auf der Langstrecke blieb Tareq konkurrenzlos. Auch über die kurze Distanz war der 26-Jährige nicht zu bezwingen und lief die drei Runden über 3150 Meter in 9:59 Minuten. Auch hier war er – wie auf der Langstrecke – 15 Sekunden langsamer unterwegs als 2017 (9:44). Härtester Konkurrent war wiederum Magnus Männer (Tsch Langenau), der in 10:29 min exakt eine halbe Minute länger benötigte, aber Schnellster der Jugend-Klasse U20 war.

Den Bezirkstitel bei den Frauen holte sich auf der Langstrecke Katharina Möller (Tsch Langenau) in 36:12 min. Über fünfeinhalb Minuten später lief Annika Lang(LG Hohenfels/41:46) über die Ziellinie. Über die kurze Distanz war Luise Hildebrand vom TV Rheinfelden (U16) in 13:14 min die Schnellste vor Tanja Lang von der LG Hohenfels (13:15).

Insgesamt gingen 138 Läuferinnen und Läufer aus zehn Vereinen auf die Strecken. In den Nachwuchsklassen waren die Starterfelder am größten. Die meisten Teilnehmer stellte der TV Wehr (37) vor Ausrichter TV Bad Säckingen (28) und der Tsch Langenau (26).

