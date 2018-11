Fußball-Bezirksliga, Hochrhein

FC Wittlingen – SV Jestetten 5:1 (1:1). – Tore: 1:0 (15.) Herbst; 1:1 (36.) St. Fornino; 2:1 (58.) und 3:1 (63.) beide Herbst; 4:1 (90.) Klein; 5:1 (90.+2) Steinebrunner. – SR: Christian Eiletz (Rheinfelden). – Z.: 220.

Nein, Trainer Michele Masi ist Realist und neigt nicht dazu, von Dingen aus einer Parallelwelt zu erzählen. So ist ihm einfach zu glauben, wenn er nach dem 1:5 beim FC Wittlingen sagt: "Ich bin mit der Leistung durchaus zufrieden, wir waren hier weder vier Tore schlechter noch überhaupt die schlechtere Mannschaft. Aber nach einem 1:5 klingt das nicht überzeugend", musste er leicht schmunzeln. Was den Wahrheitsgehalt seiner Worte unterstreicht, ist die Analyse von FCW-Trainer Tiziano Di Domenico: "Wir können uns nicht wirklich nicht beschweren, wenn wir in der Pause mit einem klaren Rückstand in die Kabine gehen."

So machte der quirlige Torjäger Alexander Herbst den Unterschied in einer Partie, die eine Serie von sechs Spielen ohne Niederlage für den SV Jestetten beendete. Herbst hatte die Wittlinger Führung zwar mit einem schönen Kopfball besorgt, doch in der Folge agierte der Gast bestimmend. Allerdings fanden beste Möglichkeiten – unter anderem von Martin Rangnau und Marco Lohr – nicht ihr Ziel. Zumindest auf Stefano Fornino war Verlass. Bei dem Italiener scheint der Knoten geplatzt zu sein. Sein Treffer zum 1:1 war sein drittes Tor im dritten Spiele in Folge.

Im zweiten Abschnitt änderte sich weniger der optische Eindruck als das Resultat: "Es ist ärgerlich, wenn du Fußball spielen willst und dann mit einfachsten Mitteln besiegt wirst", kommentierte Michele Masi die beiden Treffer von Alex Herbst zur 3:1-Führung: "Lang nach vorn und dort lässt er sich die Chance nicht nehmen, weil wir nicht konsequent verteidigen", so Masi.

Auch nach diesem Rückstand gab der SV Jestetten seine Linie nicht auf, erspielte sich weiter Möglichkeiten: "Aber dieses Mal waren wir im Abschluss einfach nicht so gut wie zuletzt", übte er sich auch nach den späten Wittlinger Treffern in Nachsicht: "Ein brutales Ergebnis angesichts unserer Vorstellung hier."

