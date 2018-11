von Rolf Rombach

Ringen: (ror) Fällt in der Oberliga schon am Wochenende so gut wie sicher die Entscheidung im Kampf um den Titel? Tabellenführer KSV Rheinfelden erwartet den KSV Gottmadingen, der bisher als einziger Gegner überhaupt zweistellig gegen den erneuten Liga-Triumphator von der Matte ging. Ähnlich souverän tritt weiter Bundesliga-Südwest-Spitzenreiter TuS Adelhausen auf. Zwar konnte der ASV Hüttigweiler der RG Hausen-Zell erneut eine Niederlage beibringen, allerdings sollte die Hypothek gegen die Dinkelberg-Staffel deutlich höher liegen. Ähnlich sehen die Chancen beim TuS Adelhausen II aus, der beim ASV Schorndorf einen schweren Stand haben wird.

1. Bundesliga Südwest: – Einen Monat nach dem Prestige-Erfolg beim KSV Köllerbach zieht es den TuS Adelhausen wieder ins Saarland. Im Vorkampf demontierte die Philipp-Reichenbach-Staffel die Gäste mit 26:1. Neun der zehn Duelle gewann das Team vom Dinkelberg. Allerdings zeigte sich der ASV Hüttigweiler nicht in Bestbesetzung. Als vor einer Woche die RG Hausen-Zell mit 13:15 in Hüttigweiler verlor, stellte der ASV Hüttigweiler nur vier Ringer, die auch in Adelhausen auf der Matte waren.

Regionalliga: – Personell rochieren musste der TuS Adelhausen II bei Aufsteiger ASV Schorndorf. Von den zuletzt vier ausgeliehenen Stammringern darf nur einer direkt wieder zurück in das Regionalliga-Team wechseln. Allerdings gehört ein Sieg gegen die drittplatzierten Württemberger noch nicht zum Pflichtprogramm, das im Kampf gegen den Abstieg gewonnen werden muss. Entsprechend ohne Druck kann die Zehn von Tobias Oßwald aufringen.

Oberliga: – 25,2:6,1 Punkte – das ist der Schnitt des KSV Rheinfelden aus den ersten elf Saisonkämpfen. Zwei Mal gewann der Spitzenreiter zu Null. Nur ein Mal kam ein Gegner in den zweistelligen Bereich: Der KSV Gottmadingen gewann vier Einzelduelle und verlor erst nach dem Schlusskampf 15:19. Deswegen rechnet KSV-Coach Sascha Oswald erneut mit einer "engen Kiste", die vermutlich erst mit den letzten Kämpfen entschieden wird. Seinen ersten Heimauftritt nach der WM wird Luillys Perez Mora haben, dessen vier Punkte sicher helfen werden.

