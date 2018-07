Tennis-Oberliga, Frauen: TC Freiburg-Schönberg II – TC RW Tiengen 9:0

(gew) Tim de Heer, Trainer des TC RW Tiengen, musste nach der Kanterniederlage beim TC Freiburg-Schönberg II zugeben: "Das war eine Lehrstunde für uns." Die Tiengenerinnen spielten stark ersatzgeschwächt und waren von Beginn an in der Rolle des Außenseiters. "Ich habe mit einer Niederlage gerechnet, aber gehofft, dass sie nicht so hoch ausfällt", so de Heer, der überhaupt nur einen Satzgewinn für sein Team miterleben durfte.

Emily Grabner war es, die an Position zwei gegen Daniela Walk alles gab, den ersten Satz mit 7:5 gewann. Den zweiten Satz musste sie aber auch mit 5:7 abgeben. Im Match-Tiebreak musste sich die Tiengenerin dann aber hauchdünn mit 8:10 geschlagen geben. Die anderen Spielerinnen der Gäste hatten erwartungsgemäß keine Chance in ihren Einzeln. Auch in den Doppeln war keine Resultatsverbesserung drin.

Eines der beiden restlichen Saisonspiele sollte der TC RW Tiengen gewinnen, um in Sachen Ligaverbleib ganz sicher zu sein. Zwei Siege stehen bisher zu Buche, ein dritter sollte noch her. "In einer Woche spielen wir beim TC Nicolai Konstanz. Da rechnen wir uns etwas aus", sagt de Heer.

Einzel: Sutter – Kehrer 7:6, 6:3; Walk – Grabner 5:7, 7:5, 10:8; Hummel – Albiez 6:2, 6:2; Horning – Thoma 6:1, 6:0; Kaminski – Naumann 7:6, 6:0; Da Silva Guggenbühler – Tanner 6:1, 6:0. – Doppel: Sutter/Hummel – Kehrer/Grabner 6:3, 6:4; Walk/Da Silva Guggenbühler – Albiez/Thoma 6:0, 6:1; Horning/Schoch – Naumann/ Tanner 6:0, 6:1.

