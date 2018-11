Frauenfussball Verbandsliga

FC Wittlingen – FC Hochrhein 1:1 (1:0). – In einem hochklassigen Spitzenspiel verteidigte der FC Hochrhein mit dem späten Ausgleich die Tabellenführung. Nach der spannenden Partie klang die Stimme von Trainer Tobias Schneider schon etwas mitgenommen. Kein Wunder: Seine Elf rannte einem frühen Rückstand hinterher.

Chayenne Psaras, einst beim VfR Rheinfelden aktiv, brachte den FC Wittlingen in der elften Minute in Führung. Schneider: "Wir hatten in der ersten Hälfte schon Chancen zum Ausgleich." Doch er gestand, dass die Wittlingerinnen Möglichkeiten hatten, um auf 2:0 davon zu ziehen. Auch nach der Pause war viel Tempo drin. Schließlich erlöste Nina Sardu (83.) den FC Hochrhein mit dem viel umjubelten Ausgleichstor.

Frauenfussball Landesliga

FC Uhldingen – SV Nollingen 9:2 (5:0). – Trainer Bernd Güdemann vom SV Nollingen war bedient. Er wusste nicht so richtig, was er zum Debakel seiner Elf sagen sollte. Er beschönigte auf jeden Fall nichts: "Das war das Schlimmst, was ich als Trainer erlebt habe. Ich bin tief enttäuscht. Der Uhldinger Sieg ist verdient, auch in dieser Höhe. So können wir nicht weitermachen." Die Nollingerinerinnen ließen alles vermissen, was zum Fußball gehört. Güdemann ist so ein Auftritt ein Rätsel, vor allem die Leistungsschwankungen kan er sich kaum erklären.

Schon bis zur Pause lag sein Team hoffnungslos mit 0:5 hinten. Auch die Kabinenansprache half nichts. Zumindest verkürzte Festina Rexhepi (46.) kurz nach Wiederanpfiff auf 1:5. Doch es ging im selben Trott weiter. Auch das Tor von Hella Senger (58.) beim Stand von 1:7 konnte Güdemann nicht besänftigen. Als wäre alles nicht schon schlimm genug, weiß er nicht, mit wem er am Samstag gegen den SV Litzelstetten antreten soll, weil zu viele Spielerinnen bereits abgesagt haben.

SV Titisee – SV Niederhof 2:0 (2:0). – Es bleibt dabei: Für den SV Niederhof gibt es beim SV Titisee einfach nichts zu holen. Trainer Sven Rapp klagte über den schwer zu bespielenden und in die Jahre gekommenen Kunstrasenplatz. Nichtsdestotrotz gestand er: "Wir haben die erste Hälfte völlig verschlafen. Seine Elf kassierte in der 26. Minute und in der Nachspielzeit der ersten Hälfte die beiden Gegentore.

Wie verwandelt kam sein Team auf den Platz zurück: "Nach der Pause waren wir gut im Spiel, wir haben aber die Tore nicht geschossen", so Rapp, dessen Spielerinnen kämpften, Herz und Leidenschaft bewiesen, vor allem nach der Gelb-Roten Karte gegen Valeria Montalbano in der 77. Minute: "Dieses Auftreten war für mich das Wichtigste", freute sich Rapp: "Wir haben guten Fußball gespielt, auf der zweiten Hälfte können wir aufbauen."

FC Grüningen – SG Görwihl/Eintracht Wihl 5:1 (2:1). – Der ersatzgeschwächte Aufsteiger aus Görwihl startete gut in die Partie. Karina Ebner (10.) brachte die Elf von Trainer Ömer Cicek sogar in Führung – ein Hoffnungsschimmer. Doch bis zum Pausenpfiff drehten die Gastgeberinnen das Spiel – 2:1. Nach dem Seitenwechsel machte der FC Grüningen alles klar, mit Toren von der 59. bis zur 88. Minute. "Wir haben ordentlich gespielt. Der Grüninger Sieg ist verdient, fiel aber zu hoch aus", resümierte Cicek, dessen Elf ihre Fehler vor allem bei Standards machte.

