Den Blick starr nach vorn gerichtet, das Dröhnen der Motoren ausgeblendet, steigt der Puls. Nico Maier sitzt auf seiner Yamaha, hat die Aufwärmrunde hinter sich und ist jetzt völlig fokussiert. Mit Gefühl bewegt er seine Hand, der Motor dreht schneller und schneller: „Bei etwa 10.000 Umdrehungen geht’s los“, erzählt der 21-Jährige aus Murg-Hänner. Dann das Startsignal und im gleichen Moment schießen – sofern alles glatt läuft – 40 Maschinen der ersten Kurve entgegen.

„Mit Vollgas natürlich. Wer bremst, hat da schon verloren“, erzählt Nico Maier von seinen Rennen, die er seit Beginn des vergangenen Jahres gefahren ist. Knapp 25 Starts hat der junge Sportler mit seinem blauen Flitzer mittlerweile absolviert – ein „Greenhorn“ in der Szene sozusagen. Auch wenn er das nicht so gern hört: „Ich bin zwar erst im zweiten Jahr bei Rennen aktiv, aber ein Anfänger bin ich sicher nicht mehr“, protestiert Nico Maier vehement.

Und das auch zurecht. Schließlich legte der Hännemer gleich eine beachtliche Debütsaison hin: „Platzierungen waren dabei eher zweitrangig“, erklärt der Industriemechaniker: „Entscheidend waren die Rundenzeiten. Und da habe ich mich im Verlauf der acht Rennen des Yamaha R6-Cups stetig gesteigert.“ Auch zur Überraschung vieler Skeptiker, die ihn für verrückt hielten, auf dieser Ebene einzusteigen: „Da gibt es keine Schonfristen, wenn du etwas erreichen willst. Aber ich habe es gepackt. Manchmal war ich kaum langsamer als Fahrer, die um die Internationale Deutsche Meisterschaften antreten.“

Eigentlich ist das alles kein Wunder, obwohl Maier erst mit 20 auf die Rennmaschine gestiegen ist: „Seine ersten Runden drehte er aber schon mit vier Jahren“, lacht Annette Maier. Nicos Mutter holt ein altes Foto hervor: „Ehe er Fahrrad fahren konnte, fuhr er mit seiner Mini-Crossmaschine durch den Garten.“ Eine Überraschung war es allerdings nicht. Seinerzeit bestimmten Zweiräder das Familienleben der Maiers. Vater Karl war in jenen Jahren als Rennfahrer aktiv, Annette Maier mit Nico immer an der Rennstrecke dabei.

Für den Jungen gab es also nichts Spannenderes, als nach der Schule auf seine Crossmaschine zu sitzen und seine Runden zu drehen. „Wir haben in der Nähe des Dorfes eine kleine Wiese, auf der ich im Gelände üben kann“, grinst Nico Maier verschmitzt: „Wo wir sonst noch alles unterwegs waren, fällt mir gerade nicht ein.“

Wie dem auch sei. Vom Öl verschmierte Ritzel, der penetrante Benzingeruch und der Sound der Motoren ließen Nico Maier nicht mehr los. Zu gern wäre er eher durchgestartet: „Meine Eltern haben mich zwar immer unterstützt, aber sie legten großen Wert darauf, dass ich Schule und Ausbildung nicht dem Hobby unterordne.“

Das hat wunderbar geklappt. Sein Ausbildungsbetrieb, Firma Otto Suhner in Bad Säckingen, drückte im vergangenen Jahr hin und wieder ein Auge zu, wenn ein Rennen anstand. Dafür arbeitete Nico Maier die ausgefallenen Stunden nach und dankte es seinem Chef zum Abschluss der Lehre sogar mit einer tollen Auszeichnung.

Disziplin ist aber nicht nur am Arbeitsplatz nötig. Auch auf der Rennmaschine ist sie neben körperlicher Fitness die Basis für ein erfolgreiches und vor allem sicheres Rennen: „Du musst zu 110 Prozent konzentriert sein, vor und während des Rennens“, betont Nico Maier. Schließlich schraubt und justiert er das meiste an seinem heißen Ofen selbst. Die Maschine hat er zum Einstieg in einem Gesamtpaket für knapp 20.000 Euro bei Yamaha erstanden: „Dazu brauchte es die Kooperation mit einem Vertragshändler“, fand Maier entsprechende Unterstützung bei Motorrad Rubin in Schwanau (Ortenau).

Für das Paket – Maschine, Ausrüstung, Tuningteile und Nenngelder – machte Nico Maier eine Stange Geld locker: „Überstunden, Verzicht auf Urlaub und Freizeit und meine Eltern als Sponsoren haben mir das ermöglicht“, ist er froh um diese Unterstützung und zeigt auf den umgebauten Citroen-Jumper: „Werkstatt, Transporter und Fahrerquartier in einem.“

Das Gefährt hat er selbst zum Allrounder umgebaut: „Unten wird geschraubt, oben geschlafen. Donnerstags gehts los, montags bin ich wieder zu Hause“, erzählt Nico Maier, der entweder von einem interessierten Kumpel oder von seine Freundin Nina begleitet wird: „Sie unterstützt mich, wo sie kann und versucht oft dabei zu sein.“

Viel Unterstützung gibt es auch von Teamkollege Michael Berger aus Winterthur. Der Schweizer ist ein erfahrener Rennfahrer und fuhr schon gemeinsam mit Karl Maier im Team: „Er kennt mich von klein auf und hat immer gute Tipps für mich.“ Dass diese Hinweise schon im zweiten Jahr fruchten, zeigen die Platzierungen von Nico Maier. Auf dem Kurs in Oschersleben nahe Magdeburg fuhr er Anfang August erstmals aufs Podest, wurde Zweiter im Rennen und schob sich in der Gesamtwertung auf den fünften Platz.

Angesichts der zeitlich noch übersichtlichen Karriere von Nico Maier ist das eine respektable Entwicklung: „Viele Skeptiker haben mich gewarnt, ich würde zuviel wollen“, blickt Maier weniger zurück als nach vorn: „Ich habe viel Spaß an Motorradrennen und den Ehrgeiz, weiter nach oben zu kommen.“

Also steht für 2019 auf dem Plan, Rennen im Superstock 600 ccm fahren zu dürfen: „Du musst dich um einen der 40 Plätze bewerben und hoffen, dass es klappt“, fiebert Nico Maier dem Winter entgegen, wenn die Tickets vergeben werden: „Dort fahren Jungs, die auch um die Internationale Deutsche Meisterschaft – mein Fernziel übrigens – antreten. Ein ganz anderes Kaliber, mit dem ich mich messen möchte.“

Weiteres Futter also für Nico Maiers Ehrgeiz und neue Fahrstrecken für den Jumper: „Neben den Rennen bin ich an vielen Wochenende fürs Training unterwegs“, erklärt Maier: „Da musst du feste Zeiten buchen und teuer bezahlen, um auf den Kursen deine Runden drehen zu dürfen. Das ist, wie Rennen fahren, nur ohne Wertung.“

Ein Hobby, das viel Zeit und Geld kostet, aber Nico Maier in seiner Entwicklung prägen wird, ist Vater Karl Maier überzeugt: „Er managt sein Hobby allein, macht Renn- und Trainingstermine ab, organisiert sich komplett selbst“, zieht er den Hut vor seinem Filius: „Diese Erfahrung wird ihm später im Berufsleben viel nutzen.“

Karl Maier muss es wissen, denn seit einiger Zeit arbeitet Nico bei ihm im elterlichen Betrieb in Steinen. Werkzeug- und Formenbau Sutter GmbH produziert Spritzguss-Teile in höchster Präzision, für Nico eine faszinierende Parallele zu seinem Sport: „Eine minimale Abweichung von der Norm genügt und schon hast du Schrott gebaut.“

Zumindest bei seinen Rennen kommt das hin und wieder vor. Dann muss im Jumper wieder eifrig repariert, geklebt und gebastelt werden, denn Ersatzteile sind teuer. Verschont blieb Nico Maier von körperlichen Schäden, auch wenn er in dieser Saison immer wieder mal eher unfreiwillig vom Motorrad abgestiegen ist: „Bisher hatte ich immer das nötige Glück, wenn ich gestürzt bin“, klopft er auf Holz: „Gefährlich ist es, wenn du mit dem Kopf nicht bei der Sache bist. Dann lässt du die Maschine am besten gleich in der Box stehen.“

Für Nico Maier ist das kein Thema. Getreu dem Rennfahrer-Gruß „Bleib sitzen“ stürzt er sich ins Renngeschehen, fährt seinem großen Traum entgegen: „Mein Ziel ist, mich irgendwann mal in den Rennen um die Internationale Deutsche Meisterschaft zu messen.“ Zuversichtlich machen ihn Top-Platzierungen, wie zuletzt in Oschersleben (Vierter) und Most/Tschechien mit den Plätzen zwei und vier.

Bis dahin ist der Weg für den jungen Motorradsportler aus Hänner nicht nur wegen der Fahrten bis Oschersleben, zum Lausitzring, nach Zolder /Holland oder Brünn/Tschechien und Slowenien noch weit. „Ich lerne mit jedem Rennen und entwickle mich“, gibt er sich selbstbewusst und hofft insgeheim auf mehr Unterstützung: „Auf dem Jumper wäre noch genug Platz für neue Sponsoren-Logos“, grinst Nico Maier verschmitzt.

