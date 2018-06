Fußball-Bezirksliga: – Drei Spieler auswärtiger Vereine wechseln zur kommenden Runde zum FC Erzingen. Fabio Kech (21) kommt vom Kreisliga A-Aufsteiger FC Dettighofen in den Klettgau. Er spielte drei Jahre lang in Dettighofen für seinen Heimatverein, nachdem er seine fußballerische Grundausbildung beim FC Schaffhausen in der Schweiz erhalten hatte. Vom VfB Waldshut kommt Hannes Linke (20). Der Flügelspieler soll die Offensive des FC Erzingen verstärken. Vor seiner Zeit beim VfB Waldshut spielte er als A-Jugendlicher für den FC RW Weilheim und zuvor als B- und C-Jugendlicher für den FC Singen. Vom SV Rheintal kommt als dritter Akteur Tobias Gampp zum FC Erzingen. Aus der eigenen Jugend rücken Luis Zimmermann und Fabian Wehner in die erste Mannschaft auf. Verlassen werden den FC Erzingen nur Luca di Lionardo und Harun Fishekgjija, beide mit unbekanntem Ziel. In die zweite Mannschaft des FC Erzingen stoßen Fabian Schilling vom FC Geißlingen, Diego Peluso vom VfB Waldshut und David Simmet aus dem eigenen Nachwuchs.

