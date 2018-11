Erste Station: Als Spielertrainer führte Michele Masi den SV Altenburg im Sommer 2009 in die Bezirksliga. Unter Archivbild zeigt ihn beim Spiel in Wehr. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Fußball-Bezirksliga: – Beim SV Jestetten bahnt sich zur kommenden Saison eine Zäsur an. Trainer Michele Masi hat den Vorstand des Tabellenfünften davon in Kenntnis gesetzt, dass er nach fünfjähriger Tätigkeit die Zusammenarbeit beenden möchte: "Der Grund ist weder beim Verein noch bei der Mannschaft zu suchen", betont der 45-Jährige: "Aber ich habe in den vergangenen Wochen und Monaten mehr und mehr das Gefühl gespürt, dass es an der Zeit ist, etwas zu verändern." Kontakt zu einem neuen Verein, so betont Masi, bestehe nicht.

In der vergangenen Winterpause hatten Masi und der Verein die weitere Zusammenarbeit bis Sommer 2020 fixiert. Diese Vereinbarung wurde nun von Masi gekündigt: "Ich habe den Verein bereits vor längerer Zeit in Kenntnis gesetzt, um ihm Zeit bei der Suche eines Nachfolgers zu geben." Das bestätigt Sportchef Matthias Hertweck: "Die Suche wird allein schon wegen der schwierigen geographischen Lage im ehemaligen Zollausschlussgebiet nicht einfach", betont der sportliche Leiter, der inzwischen die ersten Kontakte geknüpft hat.

Michele Masi hat die Mannschaft des SV Jestetten im Sommer 2014 nach dem Abstieg aus der Bezirksliga von Josef Nowak übernommen. Damit ist er aktuell nach Michael Schenker, der seit über sieben Jahren beim FC Wehr im Amt ist, der dienstälteste Trainer der Liga. Im ersten Jahr gelang dem Team als souveräner Meister, mit sechs Punkten Vorsprung auf den SV 08 Laufenburg II, die Rückkehr in die Bezirksliga.

In den bisherigen drei Spielzeiten wurde die Punkteaubeute stets gesteiger. Platz acht mit 41 Zählern im Aufstiegsjahr folgten zwei Mal der fünfte Platz mit 48 Punkten und zuletzt mit 57 Punkten. Zudem erreichte Masi mit dem Team zwei Mal das Pokalfinale. 2017 unterlag die Elf in Fahrnau dem FC Tiengen 08, im vergangenen Sommer scheiterten die Jestetter im Elfmeterschießen in Bergalingen am TuS Efringen-Kirchen.

Aktuell stehen die Jestetter auf ihren vermeintlichen Lieblingsplatz fünf, mit sieben Punkten Rückstand auf den FV Lörrach-Brombach II, dem Gegner vom Sonntag: "Natürlich sind wir bestrebt, dort zu gewinnen, und den Abstand zu verringen", so Masi: "Mehr Augenmerk richte ich allerdings erst einmal nach hinten, denn zum SV Weil II beträgt der Abstand ebenfalls sieben Punkte."

Ehe Michele Masi zum SV Jestetten gewechselt ist, arbeitete er als Spielertrainer beim SV Altenburg, den er 2009 in die Bezirksliga führte, und beim FC Dettighofen. Als Aktiver war er unter anderem für den FC Erzingen in der Landesliga im Einsatz.

