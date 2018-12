Joker: Manuel Diodene (Mitte, im Spiel der Vorsaison beim FC Erzingen gegen Stefan Fels) kam beim 2:1-Sieg des TuS Efringen-Kirchen kurzvor Schluss ins Spiel und markierte mit seinem ersten Ballkontakt per Freistoß den Ausgleich. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Fußball-Bezirksliga, Hochrhein

TuSEfringen-Kirchen – SV Herten 2:1 (0:1). – Tore: 0:1 (4.) Müller; 1:1 (87.) M. Diodene, 2:1 (90.+3) Flad. – SR: Philipp Jourdan (Lörrach). – Z.: 120. – Bes.: GR für Fritsch (TuS/90.+1).

"Wer Spektakel mag, der soll den SV Herten anschauen", wiederholte sich Trainer Thorsten Szesniak nach dem letzten Spiel des Jahres 2018: "Allerdings beschleicht mich verstärkt das Gefühl, dass wir bei diesem Spektakel immer öfter die Dummen sind", ärgerte er sich zum wiederholten Mal über verspielte Punkte: "Wenn es wahr ist, dass sich das im Verlauf der Saison ausgleicht und es tatsächlich einen Fußballgott gibt, dann freue ich mich auf eine sehr erfolgreiche Frühjahrsrunde", rettete sich der Gästetrainer in Sarkasmus.

Dabei hatte die Partie für den zuletzt zwar mit 5:2 gegen den FC Wehr siegreichen, aber zuvor mehrfach gebeutelten Gast gut begonnen. Schon nach vier Minuten drehte Philipp Müller jubelnd ab. Mit seinem neunten Saisontor hatte er den SV Herten in Führung gebracht.

Damit war der seit 14. Oktober zu Hause unbesiegte Gastgeber früh gereizt: "Wir hatten in der Folge alle Hände voll zu tun, um diesen Vorsprung zu verteidigen", gab Szesniak zu, dass es seiner Elf kaum gelang, für Entlastung zu sorgen: "Nach der Pause hatten wir allerdings eine hochkarätige Konterchance durch Mario Rittwag."

Als sich die Gäste fast schon mit dem Gedanken angefreundet hatten, auch die zweite Rückrundenpartie siegreich zu gestalten, zog TuS-Trainer Dennis Weiß einen "Joker" aus dem Ärmel, den er erst am Morgen des Spieltags dazu bewegt hatte, der Mannschaft auszuhelfen. Manuel Diodene, der sich nach der vergangenen Saison aus beruflichen Gründen in die "Zweite" zurückgezogen hatte, kam in der 85. Minute für Fabio Kammerer ins Spiel. Mit seinem ersten Ballkontakt traf er per Freistoß, vorbei an der Mauer und Torwart Jonas Schulz, zum Ausgleich: "Absolut verdient", gab auch Szesniak angesichts der Überlegenheit der Hausherren zu.

"Kurz danach waren wir Trainer uns sogar einig, dass der Schiri abpfeifen kann", beschreibt Szesniak die letzten Minuten des Spiels: "Dennis hat tatsächlich aufs Feld gerufen, dass die Zeit um ist." Doch Philipp Jourdan, der junge Unparteiische aus Lörrach, packte ein paar Minuten drauf.

Im ersten Moment fast zum Vorteil des SV Herten: "Philipp Müller schoss aufs Tor, traf den Innenpfosten mit voller Wucht", beschreibt Szesniak fassungslos die letzten Phasen des Spiels: "Der Ball hatte soviel Geschwindigkeit, dass aus dem Abpraller ein Konter eingeleitet wurde." Der führte 20 Meter vor dem Tor zum Freistoß, in dessen Folge Michael Flad den Ball per Kopf zum 2:1-Siegtreffer versenkte.

Neben diesem unverhofften Sieg buchten die Rebländer auch noch drei Zähler am so genannten "grünen Tisch". Wie Staffelleiter Wolfgang Spitz (Stühlingen) bestätigt, ist das Urteil über die mehrfach verlegte Partie gegen den FC Wallbach nun rechtskräftig. Die Wallbacher hatten das unter anderem auf 6. November angesetzte Spiel kurzfristig wegen der Erkrankung mehrerer Spieler abgesagt, aber innerhalb der gebotenen Frist keine Atteste vorlegt. Der TuS Efringen-Kirchen geht mit 30 Punkten aus 16 Spielen als Fünfter in die Winterpause. Das noch fehlende Vorrundenspiel gegen die SpVgg. Brennet-Öflingen wird am Donnsterag, 14. März, 20 Uhr, nachgeholt.