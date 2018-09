von Khalid Sajid

Kreisliga A-Ost

FC Dettighofen – C.S.I. JR Laufenburg 1:0 (0:0). – Tor: 1:0 (76.) Tröscher. – SR: Philipp Wendt (Lauchringen). – Z: 150. – Bes.: Weissenberger (FCD/90.+1) hält FE von Maenza. – Im Duell der sieglosen Aufsteiger konnte der FC Dettighofen danke des Treffes von Christoph Tröscher den ersten Saisonsieg einfahren. Nach dem Rückstand versuchten die Gäste aus Laufenburg mit allen Mitteln, den Ausgleich zu erzielen. FC Dettighofen verteidigte clever und ließ kaum Chancen zu. Marc Weissenberger parierte in der Nachspielzeit einen Strafstoß gegen C.S.I.-Kapitän Nico Maenza und wurde so zum Matchwinner. Mit der SG Niederhof/Binzgen wartet kommendes Wochenende ein weiterer Aufsteiger zum Duell für den FC Dettighofen.

SV Albbruck -SGMettingen/Krenkingen 0:1 (0:0). – Tor: 0:1 (21.) M. Boll. – SR: Artur Schütz (Wehr). – Z: 150. – Im Spitzenspiel kamen die Fans auf Ihre Kosten. Viele Torchancen, Zweikämpfe und sehenswerter Fussball. Bereits vor der Führung durch Manuel Boll hatten die Gäste-Stürmer gute Chancen. Gäste Torhüter Christoph Baschnagel brachte die Albbrucker Angreifer mit seinen Paraden mehrmals zum Verzweifeln. Die Isele-Elf fand das richtige Mittel, um SVA-Torjäger Lucas Jehle in den Griff zu bekommen. Die Gäste bleiben auch im vierten Spiel ohne Punktverlust und Gegentor.

FC Weizen – SV Nöggenschwiel 1:0 (0:0). – Tor: 1:0 (72.) Scherble. – SR: Tino Pardon (Baltersweil). – Z: 120. – In einem ausgeglichenen Spiel sicherte Manuel Scherble mit dem Tor des Tages den Sieg für seine Mannschaft. In dem „typischen 0:0-Spiel“ hatten sich beide Mannschaften mit der Punkteteilung abgefunden. Ein Missverständnis zwischen Verteidiger und Torhüter nutzte Scherble zur Führung. SV Nöggenschwiel hatte nach dem Rückstand noch ein paar Chancen, um den Punkt mitzunehmen, jedoch schafften es die Weizener, dies zu verhindern. Für den FC Weizen scheint die Durststrecke der letzten Rückrunde überstanden zu sein.

FC Schlüchttal – SV BW Murg 0:0. – SR: Jürgen Vogelbacher (Horheim). – Z: 100. – Beide Teams hatten einige Möglichkeiten, um den Sieg klar zu machen. Die Angreifer scheiterten oft an den guten Torhütern. Das Spiel war geprägt von vielen Torraumszenen und Zweikämpfen im Mittelfeld. Nach der Pause versuchten beide Mannschaften mit frischen Kräften, nochmals das Siegtor zu erzielen, jedoch scheiterten die Angreifer erneut an den Torhütern.

SC Lauchringen – FC Hochrhein 0:5 (0:1). – Tore: 0:1 (33.) Melina; 0:2 (55.) Wehrle; 0:3 (60.) Jedlicka; 0:4 (62.) Melina; 0:5 (65.) Jedlicka. – SR: Mesut Gürses (Höchenschwand). – Z: 250. – Bes.: Lukas Stelter (FCH/76.) hält FE von S. Schätzle. – Der SC Lauchringen machte von Beginn an Druck und war die spielbestimmende Mannschaft. Francesco Melina nutzte dann die erste Gästechance zur Führung. Nach dem Tor übernahm der FC Hochrhein das Spiel und konnte nach der Pause munter weiter die Tore schießen. Sandro Schätzles verschossener Strafstoß passte zum Gesamtbild der Lauchringer. Der FC Hochrhein ist mit 18 geschossenen Toren bisher die Torfabrik der Liga.

SG Niederhof/Binzgen – Spvgg. Wutöschingen 1:3 (0:2). – Tore: 0:1 (34.) und 0:2 (40.) beide Brunner; 1:2 (66.) Groß, 1:3 (67.) Budde. – SR: Antonio Iamello (Rheinfelden). – Z: 100. – Wutöschingens Torjäger Christoph Brunner machte mit einem Doppelpack bereits zur Halbzeit alles klar. Nach der Pause versuchte die Heimelf zwar mit der einen oder anderen Chance, die Wutöschinger in Bedrängnis zu bringen, schaffte dies jedoch nicht. Selbst nach dem Anschlusstreffer, antworteten die Gäste prompt im Gegenzug mit dem Tor. Der Aufsteiger wartet weiter auf den ersten Sieg in der Saison. Die Spvgg. Wutöschingen bleibt auch weiterhin ohne Punktverlust.

SV Rheintal – VfR Horheim 3:0 (2:0). – Tore: 1:0 (9.) und 2:0 (20.) Hashani; 3:0 (75.) Wagner. – SR: Leonardo Vallone (Albbruck). – Z: 180. – Bes.: Rot für Pawlowski (SVR/70.) wg. Tätlichkeit, Altenburger (SVR/41.) hält FE vom R. Zielke.

Kreisliga A-West

SV Schopfheim – SV Karsau 4:3 (0:1). – Tore: 0:1 (47.) Moser; 1:1 (52.) Osswald; 2:1 (57.) Cammarano; 3:1 (63.) und 4:1 (67.) beide Asik; 4:2 (71.) Moser; 4:3 (86.) Keller – SR: Mehmet Turgut (Lörrach). – Z: 150. – SVK-Coach150. – Eike Elsasser war enttäuscht über die Niederlage seiner Mannschaft in Schopfheim. Trotz der 1:0-Führung, drei Auswärtstoren und zwei Traumtoren von Daniel Moser stand seine Elf am Ende mit leeren Händen da. Nach dem 1:4-Rückstand kamen die Gäste nochmals auf 3:4 ran und hatten in den Schlussminuten weitere Chancen für den Ausgleich. Tim Brugger und Daniel Moser trafen nur die Latte und Pascal Zumkeller verfehlte mit seinem Freistoß nur knapp das Tor. Nach dem Spiel wurde mit allen Beteiligten die Niederlage aufgearbeitet.

FC Hausen – FV Degerfelden 1:0 (1:0). – Tor: 1:0 (11.) Klinke. – SR: Martin Bernek (Weil). – Z.: 80. – Die Streule-Elf hat hat nach dem frühen Rückstand gegen den FC Hausen unglücklich verloren. Seine Elf nutzte die vielen Chancen nicht und geriet wie bereits in der Vorwoche gegen den FC Bad Säckingen durch eine Standardsituation in Rückstand. Streule blickt trotz der Niederlage zuversichtlich auf die kommenden Aufgaben.

FC 08 Bad Säckingen – SV Todtnau 2:1 (1:0). – Tore: 1:0 (39.) Walter; 2:0 (58.) Wagner; 2:1 (61./ET) Vel. Radic. – SR: Kurt Schneeberger (Riedmatt). – Z: 80. – Die Kurstadt-Kicker konnten den Gästen aus Todtnau ihre vierte Saisonniederlage bescheren. Die Bad Säckinger kämpften von Beginn an mit Leidenschaft und versuchten, das Spiel früh für sich zu entscheiden. Nach Velibor Radic' Eigentor wurde es noch mal eng, jedoch schaffte es der FC Bad Säckingen, die Führung über die Zeit zu verteidigen. Der FC Bad Säckingen kommt immer besser in den Schwung.

TuS Stetten – FV Haltingen 0:7 (Urteil). – FV Haltingen nicht angetreten.

FC Hauingen – SV Liel-Niedereggenen 0:3 (0:0). – Tore: 0:1 (75.) Großklaus; 0:2 (83.) Zimmermann; 0:3 (90.) Bohn. – SR: Mark Hohmann (Rheinfelden). – Z: 120.

FV Lörrach-Brombach III – Bosporus FC Friedlingen 1:2 (0:1). – Tore: 0:1 (10.) Syla; 1:1 (65.) Wölfle; 1:2 (81.) Kutlutürk. – SR: Luigi Satriano (Zell). – Z: 80.

FC Huttingen – FC Steinen-Höllstein 2:2 (1:2). – Tore: 0:1 (15.) Krubally; 1:1 (16.) Kluge; 1:2 (42.) Dicko; 2:2 (78.) Gültin. – SR: Markus Metzger (Bad Säckingen). – Z: 100. – Bes.: GR für Gerspacher (FCS/78.).

TuS Maulburg – TuS Kl. Wiesental 3:0 (2:0). – Tore: 1:0 (25.) Wlodarski; 2:0 (45.) Otto; 3:0 (51.) Erdogan; 3:1 (60.) und 3:2 (90.+2) beide Kuttler – SR: Timo Bugglin (Weil). – Z: 120.

