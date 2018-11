A-Junioren, Verbandsliga

SG Rot-Weiß Weilheim – SG Kirchzarten 2:1 (0:0). – Tore: 1:0 (65.) und 2:0 (87.) beide Peric, 2:1 (90.+2) Leonhart – SR: Timo Stürzl (Tiengen). – Z.: 200.

Aufatmen bei der SG RW Weilheim. Das A-Juniorenteam der drei Vereine FC RW Weilheim, SV Waldhaus und SV Nöggenschwiel sicherte sich dank zweier Treffer von Lukas Peric ein 2:1 gegen die SG Kirchzarten. Mit dem zweiten Sieg in dieser Saison wurde der Gast in der Tabelle überholt.

Auf dem Kunstrasenplatz des SV Waldhaus startete die U19 der SG Rot-Weiß Weilheim gut ins Spiel und zeigte, wie wichtig ein Heimsieg wäre. Die Gastgeber dominierten die erste Hälfte klar und erspielten einige gute Torchancen. Julian Emmerich und Lukas Gaßmann verfehlten das Gästetor nur knapp.

Die SG Kirchzarten kam während der ersten 45 Minuten überhaupt nicht ins Spiel, hatte wenig Ballbesitz. Umso ärgerlicher war es für die Hausherren, trotz ihrer deutlichen Überlegenheit mit einem 0:0 in die Halbzeitpause gehen zu müssen.

Die Gäste kamen dann offensiver aus der Halbzeitpause, setzten die Abwehr früher unter Druck. Während Max Lee (55.) nur knapp das 1:0 verpasste, machte es Lukas Peric besser. Nach einem Foul an Fabian Wagner legte sich Peric den Ball zurecht und traf mit einem traumhaften Schuss in den Winkel zum viel umjubelten Führungstreffer.

Torhüter Tobias Vonderach sicherte diesen knappen Vorsprung zwei Mal mit starken Paraden, denn die Gäste machten nun auf. Den offenen Raum nutzte die Weilheimer Offensive. Sebastian Ebi setzte Lukas Peric in der 87. Minute mit einem guten Zuspiel in Szene. Eiskalt schloss der Weilheimer Stürmer mit seinem elften Saisontor zum 2:0 ab. Der Anschlusstreffer per Kopfball durch Moritz Leonhart in der Nachspielzeit war die letzte Akton des Spiels.

"Es war ein hoch verdienter Sieg. Vor allem in der ersten Hälfte haben wir uns einige gute Chancen erspielt", war Trainer Fabian Schäfer zufrieden: "Jetzt fahren wir mit breiter Brust am Sonntag zum FC 08 Villingen." Der Neuling erinnert sich gern an das 1:1 aus dem Hinspiel und will dem Favoriten erneut alles abverlangen.

