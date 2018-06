Leichtathletik: – Der Murger Luca Völkle verpasste im Trikot des TV Konstanz beim Soundtrack-Meeting der LAV Stadtwerke Tübingen über die 800 Meter seinen persönlichen Rekord nur knapp. Völkle, der am Bodensee studiert und trainiert, lief die beiden Stadionrunden im zweiten Zeitlauf in 1:53,87 Minuten und blieb damit nur knapp unter den vor zwei Jahren in Stuttgart gelaufenen 1:53,65 Minuten. Das international besetzte Rennen beendete er somit auf Platz zwölf, deutlich hinter Sieger Tim Assmann vom TV Villingen, der, in 1:49,70 Minuten auch den baden-württembergischen U20-Titel gewann. Vor Wochenfrist bei den baden-württembergischen Meisterschaften in Ulm war Völkle über 400 Meter in 51,25 Sekunden auf Platz elf gelaufen.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein