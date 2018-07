Juniorenfußball: (neu) Licht und Schatten wechselten, wie immer, in der abgelaufenen Spielrunde im Juniorenfußball. Dies kam beim Bezirksjugendtag beim FSV Rheinfelden im Bürgersaal der Stadt deutlich zum Ausdruck. Bezirksjugendwart Harald Fengler (Albbruck) und seine Mitstreiter im Jugendausschuss zogen Bilanz mit – Lob und mahnenden Worten. Die sportlichen Erfolge und eine gute Zusammenarbeit standen auf der einen, wieder zu viele Strafen auf der anderen Seite. Obwohl diese erstmals seit langem wieder leicht rückläufig waren.

"Wir haben in der abgelaufenen Saison sehr gute Leistungen der Jugendmannschaften gesehen", lobte Harald Fengler. Herausragend war der Aufstieg der A-Junioren des FV Lörrach-Brombach in die Oberliga. Die A-Junioren der SG RW Weilheim holten den Landesligatitel und steigen wieder in die Verbandsliga auf. Fengler: "Auch der zweite Platz der SG Steina-Schlüchttal war herausragend." Die SG verzichtete auf die Aufstiegsspiele. Die B-Mädchen des ESV Waldshut schafften den Ligaverbleib in der Oberliga. Die Waldshuter geben ihren Oberligaplatz frei und spielen nun in der neu geschaffenen Landesliga Südbaden.

Zu den Höhepunkten zählte auch das Wochenende beim FC Bad Säckingen mit den Bezirkspokalendspielen der A- bis D-Junioren sowie B- und C-Juniorinnen. Neu war: Alle sechs Endspiele wurden an einem Spielort ausgetragen. Fengler: "Das werden wir beibehalten." Beibehalten werde auch das bewährte Norwegermodell mit unterschiedlichen Mannschaftsstärken in einer Staffeln in den untersten Spielklassen.

Spannend wurde es, wie immer, als Strafsachenbearbeiter Werner Bolte (Lörrach) an das Rednerpult trat. Der leichte Rückgang an Strafsachen konnte seine Gesichtszüge nicht ganz erhellen. Er kritisierte einmal mehr die indiskutablen Vorfälle im F- und E-Jugendbereich. "Das Verhalten, gerade von Trainern bei den F- und E-Junioren ist manchmal absolut daneben", betonte Bolte. Fußball sei in diesem Bereich kein Leistungssport, hier solle der Spaß am Fußball vermittelt werden. Beleidigungen würden offen vor den Kindern kommuniziert.

Das Positive: Bolte sprach zehn Prozent weniger urteil, 630 gegenüber 684 in der Vorsaison, aus. Damit sei der Hochrhein jedoch in Südbaden immer noch Spitzenreiter. Es hat 15 Prozent weniger Spielverzichte gegeben. Waren es 2016/2017 noch 79, waren es jüngst 69. Die Geldstrafen sind um 1000 Euro gesunken. In der Vorsaison waren noch knapp 25000 Euro gewesen. Es gab sechs Mannschaftszurückziehungen weniger. Die Zahl der Spielabbrüche stagnierte bei sechs. Als bedenklich äußerte Bolte, dass zehn Vereine mit 8176 Euro rund 33 Prozent aller Strafen an den Verband bezahlten. Fünf Vereine seien bereits in der Runde davor dabei gewesen. Fengler: "Eine vierstellige Zahl? Da müsst ihr eine Menge Würste und Kuchen verkaufen." 15 Vereine kamen ohne Urteil aus. "Es geht doch auch anders", sagte Bolte und schloss seine Ausführungen mit seinem festen Glauben ab: "Alles wird gut." Doch die ersten sechs Urteile muss Bolte bereits schreiben an die sechs Vereine, die dem Bezirksjugendtag in Rheinfelden ferngeblieben waren.

Fengler wies indes auf einige Neuerungen hin: Bei Punktgleichheit zählt ab sofort der direkte Vergleich, es gibt kein Entscheidungsspiel – nur, wenn beide Teams je ein Spiel mit der gleichen Differenz gewinnen. Bei den Juniorinnen gibt es eine normale Hin- und Rückrunde, keine Doppelrunde mehr. Verbandsvizejugendwart Martin Mayer (March) und Fengler wiesen auf die Einführung des digitalen Spielerpasses von den E-Junioren aufwärts hin.

Ehrungen

DFB-Verdienstnadel: Dirk Schäuble(Ühlingen).

Silberne Verbandsehrennadel: Verena Bastian (Rümmingen).

Verbandsehrennadel: Dirk Hüller (Bad Säckingen), Andreas Kornprobst (Minseln), Armin Schauer (Huttingen).

Vereinsmitarbeiter: Johannes Dombrowski (FC Steinen), Heiko Hass (FC Hochrhein), Markus Wienholz (TuS Kleines Wiesental), Nicola Boccardo und Marcello Carbone (beide FSV Rheinfelden).

