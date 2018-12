Gewichtheben: – Die Freude über die Bronzemedaille war bei Lisa Eble vom SV 08 Laufenburg und ihrem Trainer Tobias Strittmatter bei den Deutschen Gewichtheber-Meisterschaften in Roding/Oberpfalz eher verhalten. Die 28-jährige Athletin scheitere im Kampf um die Medaillen der Klasse bis 69 Kilo weniger an der Siegerin Lisa Ries aus München-Freimann, die unterm Strich nach Reißen und Stoßen ein Kilogramm mehr in die Höhe gestemmt hatte.

Ärgerlicher war die Tatsache, dass Eble mit Bronze zufrieden sein musste, obwohl sie in Roding die gleiche Leistung wie Stephanie Haspel vom AV Speyer geschafft hatte. Allerdings durfte Haspel im Wettkampfverlauf dank des Losentscheids vor Eble an die Hantel – was der Pfälzerin am Ende die Silbermedaille bescherte.

Stephanie Haspel war im Reißen mit 78 Kilo gestartet, legte 81 Ki9lo nach und stemmte im dritten Versuch 83 Kilo nach oben. Damit führte sie den Wettkampf vor Rieß und Eble, die mit 75 Kilo begonnen hatte und im dritten Versuch ihre Bestleistung von 80 Kilo bestätigte.

Da Haspel beim Stoßen vor Eble an die Hantel durfte und nach zwei Fehlversuchen im dritten Durchgang die 96 Kilo gültig geschrieben bekam, stand sie bereits bei 179 Kilo. Diese Marke hätte Eble nun tatsächlich übertreffen müssen, um noch vor Haspel zu landen. 96 Kilo im zweiten Versuch und danach 99 Kilo, die für die Eimeldingerin sogar Bestleistung bedeuteten, reichten somit nur noch zu Bronze – weil Haspel vor ihr den Wettkampf beendet hatte.

Dass zwei Heberinnen mit gleicher Leistung auch die gleiche Medaille bekommen, ist beim Verband nicht vorgesehen. Die Wettkampfregel besagt, dass in der Schlussabrechnung jener Sportler besser ist, der die Leistung zuerst erbringt.