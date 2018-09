Leichtathletik: – In Abwesenheit der Vorjahressieger Bettina Eyhorn und Simon Dörflinger durften sich Linda Wagner aus Kandern und Bruno Schumi aus Schopfheim bei der 28. Auflage des Wehratallaufes der Lauffreunde Wehratal erstmals in die Siegerlisten eintragen lassen. Die beiden Schnellsten kam jeweils mit gutem Vorsprung auf ihre Verfolger im Frankenmattstadion ins Ziel. Knapp 260 Frauen und Männer absolvierten den Hauptlauf über 10,2 Kilometer. Mit den Kindern und den Nordic Walkern waren am Sonntag rund 400 Teilnehmer auf den Beinen.

Knapp zwei Tage vor dem Startschuss atmete Günter Schönauer erleichtert durch. Der Organisationschef des 28. Wehratallauf bekam von der Stadt Wehr "grünes Licht", durfte das Ziel wider Erwarten doch im Frankenmattstadion einrichten: "Das war super und unbürokratisch. Für die Sportler und unsere Helfer ist das gut gewesen", freute sich Schönauer und blickte wohlwollend über die Baustelleneinrichtung hinweg.

So blieb die gewohnte Strecke, die von den Besten nach etwas mehr als einer halben Stunde bewältigt worden ist. Bruno Schumi (LG Brandenkopf) kam nach 35:07 Minuten ins Ziel, fast zwei Minuten schneller als bei seinem Start vor vier Jahren, aber doch über zwei Minuten über den Streckenrekord, den Lukas Köhler (Bad Säckingen) vor fünf Jahren gesetzt hat.

Souveräner Sieg: Bruno Schumi (Mitte) aus Schopfheim distanzierte im Trikot der LG Brandenkopf beim 28. Wehratallauf den Laufenburger Jonas Mutter (rechts) vom LAC Freiburg und Andreas Probst aus Mandach/CH deutlich. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Der 34-jährige Schopfheimer hatte sich nach knapp zwei Kilometern von Jonas Mutter (LAC Freiburg) abgesetzt, lief ein einsames Rennen: "Für mich als Langstrecken- und Bergläufer war es ein gutes Training auf einer tollen Strecke." Jonas Mutter aus Laufenburg wurde Zweiter und war in erster Linie froh, schmerzfrei ins Ziel zu kommen: "Ich habe lange Zeit wegen Problemen mit dem Knie und der Achillessehne pausiert und trainiere gerade mal zwei Wochen wieder."

Am Rekord der Frauen kratzte Lena Wagner aus Kandern gar nicht erst. Die Physiotherapeutin lief zum ersten Mal in Wehr und siegte prompt – in 44:17 Minuten: "Ich bin quasi blind auf die Strecke gegangen und wurde positiv überrascht. Das Auf und Ab des Profils liegt mir", freute sie sich. Knapp vier Minuten nach ihr querte Linda Becker (TV Britzingen) die Ziellinie: "Als Skilangläuferin war es ideales Training für mich. Allerdings machten mir die Bergab-Passagen zu schaffen."

Flotte Frauen: Lena Wagner (Mitte) aus Kandern gewann im Trikot des TuS Stetten den 28. Wehratallauf vor Linda Becker (rechts) aus Kirchzarten und Lokalmatadorin Lucia Sauter von den Wehrer Lauffreunden. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Das Fähnlein des Ausrichters hielt Lucia Sauter als Drittplatzierte hoch: "Ich trainiere seit meinem Umzug nach Wehr bei den Lauffreunden", war sie im Ziel zufrieden: "Ich war diese Woche gesundheitlich angeschlagen und bin deshalb überglücklich mit der Leistung." Vor Jahresfrist, bei ihrer ersten Teilnahme, war Lucia Sauter noch auf Platz 49 notiert.

