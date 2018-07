Tennis-Oberliga, Männer: (gew) Nochmals so eine Zuschauerkulisse wie vor zwei Wochen in der Partie gegen den TC Grenzach. Darauf hofft Trainer Christoph Back vom TC RW Tiengen (2.) für das letzte Heimspiel der Saison am Sonntag ab 11 Uhr gegen den SSC Karlsruhe (7.). Die Tiengener sind gegen den Vorletzten klar in der Favoritenrolle.

Ein Wiedersehen wird es außerdem mit dem Ex-Tiengener Matthias Pignol geben. Der Lauchringer studiert in Karlsruhe und spielt deshalb vor Ort beim SSC. "Er wird am Samstag aber nochmals mit seinen alten Kollegen in Tiengen trainieren. Mit dem SSC Karlsruhe sind wir freundschaftlich verbunden. Da haben wir keine Pobleme", sagt Back, der am Sonntag nur mit einem Ausländer antreten will. Wer das sein wird, weiß Back noch nicht. "Unsere eigenen Stammspieler sollen zum Einsatz kommen", so der Trainer.

Oberliga, Frauen: – Nach der 0:9-Packung vor einer Woche beim TC Schönberg II steht fest, dass es für den TC RW Tiengen (6.) nochmals eng im Kampf um den Ligaverbleib werden könnte. Es fehlt noch der dritte Saisonsieg, der die Rettung bedeuten würde. Bei noch ausstehenden zwei Saisonspielen – das letzte in einer Woche bei Tabellenführer Freiburger TC – ist das Team von Trainer Tim de Heer am Sonntag beim TC Nicolai Konstanz (5.) schon richtig unter Druck. Verlieren die Tiengener Frauen, könnte es ein enges Rennen mit dem Vorletzten TC BW Oberweier II geben, falls dieser noch eine Partie gewinnt. Sicher ist vorerst: Der Letzte und der Vorletzte steigen ab. Der TC RW Tiengen ist (noch) Drittletzter.

"Ich hoffe, dass es nicht wieder eine Lehrstunde für uns geben wird", sagt de Heer, der wieder Hilfe und "Nachschub" aus dem U18-Team benötigt. Der Grund: Nur Emily Grabner, Carolin Sure und Laura Thoma sind sicher dabei. Wer die übrigen Positionen einnehmen wird, ist noch ungewiss. Das Problem, das der TC RW Tiengen in dieser Saison hat, ist offensichtlich. "Wir trainieren zwar fleißig, haben aber zu wenig Konstanz im Kader. Da sind wegen Urlaub und Urlaub zu viele Wechsel", ärgert sich de Heer ein bisschen.

Bezirksliga: – Erstbezirksligist TC Erzingen (3.) erwartet den TC Radolfzell (5.), Zweibezirksligist TC Murg (6.) den TC BW Donaueschingen (1.). In der 2. Bezirksliga spielen die Frauen des TC Gurtweil (4.) gegen den TC St. Georgen (3.). Der TC Dogern (6.) muss beim TC BW Donaueschingen II (1.) ran. Die Frauen des TC Rheinfelden (1.) erwarten im Westen den TC Sasbach (4.).

