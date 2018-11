Fußball-Landesliga: SC Wyhl – FC Tiengen 08 5:3 (3:2)

Tore: 1:0 (5.) Blust; 1:1 (7.) Masek; 2:1 (25.) Blust; 3:1 (37.) Oberkirch; 3:2 (40.) Karacan; 4:2 (56.) Oberkirch; 5:2 (70./FE) Niegel; 5:3 (90.) Leggio. – SR: Valerie Baidin (Peterzell). – Z.: 120.

Nach den vier Platzverweisen zuletzt in der Partie gegen den VfR Bad Bellingen musste der FC Tiengen 08 beim SC Wyhl mit dem letzten Aufgebot antreten. Nur ein Auswechselspieler saß auf der Bank. Das war Dionisio Cascio – und dieser war verletzt. Um so beachtlicher, dass die Tiengener am Kaiserstuhl engagiert zu Werke gingen und dem Gegner lange Paroli boten. "Heute bin ich wirklich mit meinen Jungs zufrieden", lobte Trainer Oliver Neff seine Mannschaft, die auch diszipliniert auftrat. Bester Beweis: Nur eine Gelbe Karte zückte Schiedsrichter Valerie Baidin gegen das Team der Gäste.

Neff war gezwungen, dieses Mal zu improvisieren. Mit einer Dreier-Kette in der Abwehr und zwei Spitzen bewies der Trainer Mut. Süleyman Karacan, ansonsten einer der solidesten Abwehrspieler, versuchte sich als Stürmer und machte seine Sache ganz gut. "Diese Variante spukte mir schon lange im Kopf herum", so Neff.

Am Ende reichte es den Gästen zwar wieder nicht zum Remis, aber der Auftritt gibt Anlass zur Hoffnung. Die frühe Führung der Platzherren durch Marco Blust glich Tomas Masek auf Vorlage von Karacan postwendend aus. Wiederum war es jedoch Blust, der für den SC Wyhl per Freistoß das 2:1 erzielte. Das ärgerte Neff im Nachhinein: "Drei Gegentore fallen durch Standards."

Auch danach standen die Gastgeber hinten kompakt, schalteten aber schnell auf Offensive um. Die Belohnung war das 3:1 durch den stets gefährlichen Torjäger Sören Oberkirch. Immerhin gelang es dem FC Tiengen 08, noch vor dem Seitenwechsel den Anschlusstreffer zu erzielen. Nach einer Flanke von Vassilios Dimitriadis war Karacan bei seinem Stürmer-Debüt erfolgreich. Oberkirch stellte mit seinem zweiten Treffer wieder den alten Abstand her. Beim Stand von 2:4 traf Karacan aus spitzem Winkel nur das Außennetz. Auch Danilo Leggio ließ eine Chance aus. Stattdessen kassierten die Gäste durch einen Strafstoß das 2:5. Leggios Tor zum 3:5 fiel zu spät.

FC Tiengen 08: Hug – Huber, Ködel, S. Dimitriadis – Ndow, Gallmann, V. Dimitriadis, Wiktori, Masek – Karacan, Leggio.

Hartes Strafmaß Diese Urteile des Verbandsgerichts treffen den FC Tiengen 08 hart. Beim Spiel gegen den VfR Bad Bellingen kassierten die Tiengener drei Rote und eine Gelb-Rote Karte. Besonders hart trifft es Sven Maier. Schiedsrichter René Hargarten (March) sah wohl in dessen Aktion eine grobe Tätlichkeit. Maier wurde eine Sperre von sechs Monaten aufgebrummt. Auch Albin Hashani muss lange pausieren. Er soll eine Auszeit von sechs Wochen bekommen, wird also vor der Winterpause auch nicht mehr spielen. Torwart Martin Hackenberger muss zwei Mal zuschauen, ist also das übernächste Mal wieder dabei. Christian Pipinic wurde vor einer Woche in der turbulenten und abbruchgefährdeten Partie mit Gelb-Rot bedacht und steht in einer Woche wieder im Aufgebot. Trainer Oliver Neff kann diese Urteile überhaupt nicht nachvollziehen: "Die Platzverweise waren bis auf den für Martin Hackenberger berechtigt. Das Strafmaß ist aber völlig überzogen. Sechs Monate für Maier – da fehlen mir die Worte", ärgert sich der Tiengener Trainer. Er könne sich vorstellen, dass der FC Tiengen 08 diese "überharten Strafen" nicht einfach hinnehme und nochmals beim Verbandsgericht eine Stellungnahme abgebe. (gew)

