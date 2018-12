von Pressemitteilung

Gut gemacht: Max Huilbert vom SV 08 Laufenburg unterstrich sein Können bei den internationalen Deutschen Mehrkampfmeisterschaften in Plauen. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Gewichtheben: (sk) Begleitet von Jugendtrainer Lukas Roß nahmen Leonie Stöcklin (TuS Herten), als Heberin beim SV 08 Laufenburg aktiv, und Max Hilbert bei den Internationalen Deutschen Mehrkampfmeisterschaften der Jugend in Plauen/Sachsen teil. Leonie Stöcklin wartete bei den Mädchen der Gruppe Kategorie "leicht" mit Bestleistungen auf. Im Reißen hatte sie 51 Kilo auf der Stange, Stoßen sogar 66. In den athletischen Disziplinen präsentierte sie ebenfalls Bestwerte und holte sich mit 517,4 Punkten den sechsten Platz.

Max Hilbert bestätigte bei den Jungs in der Kategorie "schwer" als deutlich leichteter Heber im Reißen seine Bestleistung von 81 Kilo. Der Versuch mit 83 Kilo misslang ihm danach. Im Stoßen brachte Max Hilbert im ersten Versuch bereits 93 Kilo in die Wertung. Die 97 Kilo wurden ihm beim zweiten und dritten Versuch jeweils wegen Nachdrückens als ungültig gewertet. Dank seiner guten Athletik kam er auf 547,9 Punkte und sicherte sich einen starken fünften Platz.

Beim Zwei-Burgen-Turnier in Weinheim feierte der von Trainer Tobias Strittmatter begleitete Elija Küpfer seine Wettkampf-Premiere. Der Zehnjährige hatte es in der Klasse bis 45 Kilo mit drei Konkurrenten aufgenommen. Für 13 Kilo im Reißen und 18 Kilo im Stoßen durfte er sich am Ende die Bronzemedaille um den Hals hängen lassen. Sophie Corciulo (TuS Herten) gewann in der Klasse bis 53 Kilo den Wettbewerb mit 30 Kilo im Reißen und 43 Kilo im Stoßen.