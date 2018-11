von Jürgen Müller

Tennis: – Premiere für Leon Back vom TC RW Tiengen. Bei den Hallenmeisterschaften des Bezirks Schwarzwald/Bodensee in Villingen sicherte sich der an Nummer eins gesetzte 20-Jährige erstmals den Titel. Im Duell mit dem an Zwei gesetzten Igor Martic vom TC Schorndorf ließ die Nummer 203 der deutschen Rangliste gegen den an Nummer 286 geführten Gegner nichts anbrennen. Dem 6:3 im ersten Druchgang ließ der Oberliga-Spieler aus Tiengen ein 7:5 folgen. Schon das Halbfinale zehrte an seinen Kräften, bis er Lokalmatador Dominik Adelhardt vom TC Villingen bezwungen hatte. Back wehrte im Tiebreak des ersten Satzes gleich fünf Satzbälle ab, und gewann den zweiten Satz – auch dank seiner harten Aufschläge – dann mit 6:3.

