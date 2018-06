Regionalsport Hochrhein vor 1 Stunde

Leichtathleten des TuS Lörrach-Stetten und TV Bad Säckingen bei Süddeutscher Meisterschaft

Zwei Athleten aus dem Bezirk Oberrhein starten bei den Süddeutschen Meisterschaften der Männer und Jugendlichen U18 in Erding. Herausragend einmal mehr Max Scheible vom TuS Lörrach-Stetten, der sich über 400 Meter Hürden bei den Männern in 52,38 Sekunden den süddeutschen Titel sichert. Feline Weger vom TV Bad Säckingen wird in der Klasse U18 mit einer Weite von 34,78 Metern Zwölfte beim Speerwerfen