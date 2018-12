von Mathtias Scheibengruber

Rückzug: Thomas Rist vom TV Rheinfelden ist nicht mehr Vorsitzender des Leichtathletik-Bezirks Oberrhein. Das Amt hatte er im Januar 2011 von Norbert Dorn übernommen. Künftig sitzt Rist als Kampfrichterwart im Gremium. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Leichtathletik: – Es könnte so schön sein bei den Leichtathleten des Bezirks Oberrhein. Die Bilanzen beim Bezirkstag in Grenzach fielen durchweg positiv aus, die Stadien der Region sind nach Sanierungen nahezu in Bestform, die Sportlerinnen und Sportler sowieso.

Der Badische Verband (BLV), vertreten durch Präsident Philipp Krämer (Schönau, bei Heidelberg) und Wilfried Pletschen (Kirchzarten), sicherte angesichts der herausragenden Technik zu, dass 2020 eine BLV-Meisterschaft im Bezirk stattfinden werde. Die von Thomas Rolle geführte Kasse sei komfortabel gefüllt, war zu hören.

Selbst die Neuwahlen gingen glatt über die Bühne, wäre nicht auch die Wahl der Führungsspitze angestanden. Thomas Rist (TV Rheinfelden) und Thomas Richter (ESV Weil), beide wurden gemeinsam im Januar 2011 an die Spitze des Bezirks gewählt, hatten langfristig angekündigt, dieses Mal für ihre Posten nicht mehr zur Verfügung zu stehen.

Die BLV-Spitze würdigte die Arbeit des Vorstands, der mit "Erfahrung und Freude" tätig gewesen sei, hob die Notwendigkeit einer Besetzung hervor. Doch das Bitten blieb bei der sehr gut besuchten Versammlung zumindest vorläufig unerfüllt. Eine gewisse Hoffnung auf eine Lösung wird in die erste Vorstandsitzung im Januar gesetzt.

Rückzug: Thomas Richter vom ESV Weil ist nicht mehr Wettkampfwart des Leichtathletik-Bezirks Oberrhein. Das Amt hatte er im Januar 2011 übernommen. Künftig sitzt er als Beisitzer seines Vereins im Gremium. | Bild: Scheibengruber, Matthias