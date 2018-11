von Christel Siegmund

Leah, wie hat der Einstieg ins Internatsleben geklappt?

Gut, ich habe mich schnell eingelebt und auch durch die Schule gute Kontakte geschlossen. Ich bin in einem Zweierzimmer und verstehe mich gut mit meiner Zimmerpartnerin.

Du bist noch verletzt. Wie ist es dazu gekommen und wie steht es denn mit der Heilung?

Ich habe mir im April in der Vorbereitung auf mein letztes Schülerrennen in Val d’Isère das Kreuzband im Knie gerissen und musste im Oktober auch am Meniskus operiert werden. Der Heilungsverlauf ist jedoch gut und ich werde dabei vom Deutschen Skiverband unterstützt. Ich hoffe, dass ich Ende Januar wieder mit therapeutischem Skifahren beginnen kann. Rennen werde ich diese Saison keine fahren.

Leah Bühler, SC St. Blasien | Bild: Martin Siegmund

Trainieren kannst Du aber?

Ja, ich mache regelmäßig Krafttraining im Kraftraum des Skiinternats, meist selbstständig. Ich treffe dort aber auch die anderen aus meinem Team.

Schule, Krafttraining, Physiotherapie sind Dinge, die Du unter einen Hut bringen musst. Gibt es da noch Freizeit?

Wir haben wenig Freizeit. Eigentlich steht immer etwas auf dem Programm.

Durch die Lehrgänge entstehen einige Fehltage in der Schule. Wie wird das denn aufgefangen?

Da ich wegen der Verletzung nicht auf die Lehrgänge fahre, habe ich noch keine Fehltage und will dieses Schuljahr nutzen, um in der neuen Schule eine gute Basis zu legen.

Wie kommst Du sportlich in Deinem neuen Team zurecht?

Ich kann ja noch nicht Ski fahren, aber die Stimmung im Team ist wirklich gut.

Welche Ziele hast Du für die kommende Saison?

Ich will jetzt erst einmal wieder richtig fit werden und dann auch sicher auf den Skiern stehen. Die Trainer haben mir gesagt, dass ich Zeit habe und dass es wichtig ist, die Verletzung komplett auszuheilen.

