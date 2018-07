Regionalsport Hochrhein vor 13 Stunden

Justin Schlageter ist raus in Wimbledon

17-jähriger Tennisspieler aus Albbruck erhielt Einladung zum Qualifikationsturnier für das Grand-Slam-Turnier der Junioren in Wimbledon. In Runde eins scheitert Schlageter am Niederländer Lodewijk Weststrate in zwei Sätzen. Allein die Teilnahme am traditionsreichen Turnier in England ist ein Erfolg