Tennis: – Für Justin Schlageter ist es die riesige Chance als Tennisspieler und gleichzeitig eine große Ehre. Der 17-jährige Albbrucker, der beim TC Dogern seine ersten Schritte auf dem Court gemacht hat und zu Beginn der Saison vom TC BW Villingen zum Bundesligisten TC GW Mannheim gewechselt ist, ist am heutigen Montag nach London geflogen, um beim traditionsreichen Grand Slam-Turnier der Junioren in Wimbledon aufzuschlagen. Schlageter ist dank seiner Ranglistenpunkte, die er zuletzt gesammelt hat, beim Qualifikationsturnier am Start. Klar, dass er einige Runden überstehen muss, um wirklich ein Ticket für das Hauptturnier zu ergattern, aber seine Ergebnisse der Turniere zuletzt beweisen, dass die Form stimmt.

