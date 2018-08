Fußball-Bezirksliga, Hochrhein

FC Erzingen – TuSEfringen-Kirchen 3:1 (2:0). – Tore: 1:0 (17.) und 2:0 (27.) beide J. Göbel; 2:1 (65.) Jo. Bürgin; 3:1 (78.) Morawczik. – SR: Riccardo Lombardo (Bad Säckingen). – Z.: 90.

Per Pokalsieger bleibt weiter ohne Punkte, kassierte im dritten Spiel die dritte Niederlage. "Nur in den ersten Minuten verlief das Spiel ausgeglichen", so Sportchef Patrick Netzhammer nach dem zweiten Sieg innerhalb vier Tagen. Für seinen Trainer Klaus Gallmann ist die Welt nach dem 1:6-Debakel wieder in Ordnung: "Wir sind wieder in der Spur", zog er eine zufriedene Bilanz nach dem 1:0 gegen den SV Buch und dem 3:1 gegen den TuS Efringen-Kirchen.

Zunächst spielten Gäste mit, versuchten es mit einem Distanzschuss von Stefan Hilpuesch, der das von Diego Cambero gehütete Tor aber verfehlte. Im Stile einer abgezockten Elf nutzten die Erzinger dann in der 17. Minute ihre erste Chance zur Führung: "Steffen Hönig spielte einen tollen Pass auf Julian Göbel, der den Ball ins lange Eck platzierte", schnalzte Netzhammer mit der Zunge: "Der Auftakt hat gepasst."

Zehn Minuten später war Julian Göbel erneut zur Stelle. Mit der Fußspitze lenkte er einen Freistoß von Sandro D'Accurso ab, schickte Niko Hoffmann in die falsche Ecke. Damit war der Widerstand der Gäste fast schon geknackt: "Sie haben es probiert, aber Chancen haben sie nicht herausgespielt", so Netzhammer.

Im zweiten Durchgang bäumten sich die Rebländer nochmals auf, verzeichneten einen Lattenschuss von Hilpuesch (56.) und kamen durch Jochen Bürgin (65.) sogar zum Anschlusstreffer. "Da haben wir bei einem Freistoß nicht aufgepasst", ärgerten sich die Erzinger, dass Hilpuesch den Ball am Torraumeck per Kopf auf Bürgin ablegen konnte.

Danach hätten die Erzinger den Sack aber zu machen können, doch D'Accurso scheiterte nach einem Solo an Niko Hoffmann und hoffte nach einem Foul vergeblich auf den Strafstoßpfiff. Der kurz zuvor eingewechselte Marco Morawczik war es dann, der letzte Zweifel am Sieg beseitigte. Nach einem zu kurz abgewehrten Freistoß von D'Accurso staubte der Youngster zum 3:1 (78.) ab.

