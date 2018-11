Radquer: – Die Lottstetterin Janine Schneider, die für den VC Singen fährt, holte bei den baden-württembergischen Querfeldein-Meisterschaften in Mannheim den Titel in der Elite-Klasse der Frauen. Damit verteidigte sie ihren Titel von 2017. Sascha Schneider, der für ihr Material zuständig ist, hatte ihr wichtige Tipps gegeben. Als Dritte war die Lottstetterin ins Rennen gestartet. In der dritten Runde übernahm sie die Führung. Ihren Vorsprung baute sie bis ins Ziel auf 1:39 Minuten aus. Hinter Schneider wurde Katleen Bock (TSV Dettingen) Zweite vor Kati Rothe (Bike Sport Nattheim).

